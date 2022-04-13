وحدها مع ميريت ويفر، فيفيل ستيوارت وليز فلاهيف عن «زئير»، تحولت مشكال أنثى إلى مسلسل قصير

«زئير» هي سلسلة مصغرة قادمة من Apple TV Plus تتكيف مع رواية القصة القصيرة للكاتبة الأيرلندية سيسيليا أهيرن. قبل العرض الأول، تحدثنا إلى أحد المبدعين، ليز فلاهيف («توهج») والنجوم ميريت ويفر وفيفيل ستيوارت، اللذان نجمان في حلقتين منفصلتين من الموسم.

كيف يتم تعريف تجربة المرأة من سيناريوهات ووجهات نظر مختلفة؟ جلبت الكاتبة الأيرلندية سيسيليا أهيرن إجابات مختلفة لعالم الأدب على صفحات زئير، وهي مجموعة قصيرة قصص تجمع بين القصص التي تتميز بالدراما والكوميديا والغرابة وقليلا من الشعور بقهر حرية المرأة. في 15 أبريل، ستصدر Apple TV+سلسلة مصغرة يتكيف هذا الكتاب تحت نظرة على ليز فلاهيف وكارلي منش, الكتاب الذين أطلقوا النار على Glow الشهير.

من خلال اتصال مكالمة فيديو، وافق Infobae على التحدث إلى Flahive واثنين من الممثلات الذين يشكلون فريق التمثيل، ميريت ويفر (لا يمكن تصوره) وفيفيل ستيوارت (غير نمطية). شارك كل واحد منهم علاقته برواية Ahern وكيف تمكنوا من بناء قصص مختلفة في حلقات قصيرة لتنسيق سلسلة محدود، مما لا يسمح لهم بالتوسع كثيرًا لتطوير مؤامرة.

«لدينا أدمغة مختلفة جدا، لذلك عندما نرد على شيء معا فإنه يشعر خاصة»، اعترفت ليز فلاهيف بعملها مع كارلي منش، مضيفة أن أطرف شيء في هذا الاقتراح هو أن بعض الفصول كانت قصيرة جدا أو أسماء الشخصيات كانت غير معروفة:» الشيء الذي نحبه في الكتاب هو أن القصص نادرة جدًا في الواقع [...] كانت هناك فكرة أو فرضية أو رمزية لزجة للغاية في كل قصة من القصص التي تحصل عليها حقًا ».

وقالت: «وأعتقد أن سيسيليا كانت منفتحة جدا معنا، كانت سعيدة لأننا أخذنا القصص ودمرناها بالكامل وجعلناها لنا»، مشيرة إلى بداية المشروع. «ما تشعر به أيضًا عندما تقوم بتكييف العمل هو رقصة» كم تريد منا أن نكون هنا؟ 'كانت سخية جدا وقالت: «لا، خذها. إنه لك. «وهو شيء مختلف الآن، لذلك كان ذلك مثيرًا بالنسبة لنا».

كان الغرض من جلب Roar إلى الشاشة الصغيرة له ما يبرره أيضًا في الفرصة العظيمة لكتابة ثماني قصص تظهر النساء والتي تختلف عن بعضها البعض. بالنسبة للمبدع المشارك، سيكون مثل «نوع من المشكال» الذي يبرز لتنوعه (من الأصوات والأعمار ووجهات النظر)، ولكن دون الوقوع في بيان بأن هذا، على هذا النحو، هو كل النساء . جزء من هذه الرؤية كان ميراث سيسيليا أهيرن نفسها، كما أنها التفاصيل.

عندما سُئلت ليز فلاهيف عن الحلقة المفضلة لها في الموسم بأكمله، احتجت على الفور: «لا يمكنني اختيار ابني المفضل!» ومع ذلك, لم يسعه إلا أن يعترف بأنه يحب «المرأة التي تغذيها بطة», بطولة ميريت ويفر - التي عرفها منذ الممرضة جاكي - لأنه بالإضافة إلى كتابتها, كان قادرًا أيضًا على الجلوس خلف الكاميرات لتوجيهها. كانت التجربة... فريدة وغريبة للغاية.

وقال: «عندما فعلنا ذلك، لم نكن نعرف كيف سيكون شعور رؤية امرأة وبطة في العديد من المشاهد معًا». «لقد كان الأمر مثيرًا، لأننا كنا على الحبل المشدود، هل تعلم؟ في بعض الأحيان عندما تفعل أشياء، تقول، «هذا سينجح، لأنني رأيته من قبل». وعندما خططنا لذلك، كان الأمر كما لو أنني لم أر مشهدًا كهذا من قبل. لا أعرف بالضبط كيف أقوم بتصوير امرأة تقوم بمشهد جنسي مع بطة، لكننا سنكتشف ذلك».

المرأة التي «أحبت» بطة وأخرى تحب الخيول

ميريت ويفر, تذكرت لجلب زوي باركو إلى الحياة في الممرضة جاكي ولكونها المحقق الشجاع في Inconcable, النجوم في واحدة من أكثر حلقات زئير غرابة. منذ البداية، اعتبرت أن التصرف مع حيوان حقيقي سيكون أصعب شيء. عند الوصول إلى المجموعة، جعل التواطؤ بين بطل الرواية وجوستين، البطة، من الممكن الرومانسية بين هاتين الشخصيتين. انتهى الشيء المعقد بالمعتاد: التمثيل وكيفية جعله يشعر بالصدق عند لعب مشهد.

« جزء من السرد الذي اخترعته لنفسي هو أن هذه الشخصية في مكان غير مؤكد للغاية . انها منفصلة جدا عن الناس الأقرب إليها، وكأنها عانت كثيرا. وتلتقي بهذا الكائن الذي تعتقد أنه يطعم أغراضها الجيدة، التي ستساعدها»، قالت عن «المرأة التي كانت تغذيها بطة». « في سياق الحلقة، أدركت أنه يطعمها أشياء سيئة للغاية، وفي نهاية الحلقة، تتعلم إطعام نفسها ».

يعتقد ويفر أيضًا أن هذا الفصل يردد صدى الإضاءة الغازية، وهو نوع من الإساءة العاطفية الشائعة جدًا لدى الأزواج، ولكنها، في هذه الحالة، تحدث في علاقة بين امرأة وبطة. من ناحية أخرى، كان أحد الجوانب التي اعتبرها «تحديًا» لهذا الإنتاج التلفزيوني هو تقديم قصة هذه الشخصية للجمهور بناءً على نص قصير إلى حد ما.

«أحد الأجزاء الصعبة في هذه الحلقة هو أننا نحاول سرد قصة عن شيء يمكن أن يحدث ببطء وفجأة على مدى فترة من الزمن وليس لدينا سوى حد [زمني] واقعي حدث بسرعة. لذلك، آمل أن لا تزال تبدو صادقة وذات مصداقية. لكنني أوافق على أن نصف ساعة أو 30 صفحة ليست وقتًا طويلاً لسرد قصة ويستغرق الأمر الكثير من المهارة للحصول عليها بشكل صحيح».

على عكس نجمه المشارك في برنامج Roar، فإن حلقة Fivel Stewart هي الوحيدة التي لم تكن في الأصل في الكتاب وكانت تكتب خالصة للتلفزيون. تطلبت «الفتاة التي تحب الخيول» تدريبًا شاقًا للممثلة الشابة، على الرغم من أنها كانت على دراية تامة بهذه البيئة منذ طفولتها. هل تحبهم حقًا في الحياة الحقيقية؟

«أوه، نعم! مئة في المئة. لقد نشأت مع الخيول ». « كنت أعرف كيفية ركوب حصان مع سرج أمريكي، لذلك كان مفيدًا. وجين، شخصيتي، تركب بدون واحدة، لذلك كان علي أن أتعلم هذا الأسلوب وكان ذلك عالمًا مختلفًا »، سلطت الضوء على تجربتها على المجموعة التي أجبرتها على ممارسة حوالي سبعة أسابيع قبل التصوير. «كان لدي تجربة أطول مع زئير، أكثر من أسبوع ونصف أو الذهاب واطلاق النار والانتهاء [...] شعرت وكأنني كنت أصور فيلمًا».

بالإضافة إلى تحقيق حلم التمثيل في قطعة من الفترة، أكد ستيوارت أن الفكرة الرئيسية وراء هذه القصة هي أن «العنف ليس عادة هو الطريق». في البدايه, تسعى جين للانتقام من الرجل الذي قتل والدها, لكن ابنة القس - التي يمكن اعتبارها صديقتها - تندفع في محاولاتها لحمله على الكف عن هذه المهمة الانتحارية.

وقال: «آمل أن تفهم النساء أو أي شخص يشاهد هذه الحلقة أنه حتى لو كنت مصابًا أو غاضبًا جدًا، فقط خذ نفسًا وفهم الموقف وأن الأشياء الصحيحة ستحدث في النهاية». على الرغم من أن هذه القطعة لم تكن من بين صفحات سيسيليا أهيرن، إلا أنها قرأتها أثناء التصوير: «القصص بشكل عام لا تصدق وحقيقة أنها كذلك، ولكنها أيضًا صادمة جدًا... لقد قامت بعمل لا يصدق».

فيما يتعلق بدورها الأخير كإيزي تايلور في فيلم غير نمطي، سألنا فيفل ستيوارت عما إذا كانت ستوافق على العودة مع عرض عرضي يركز على زوجها الخيالي وزوجها كيسي غاردنر، الأخت الصغرى لسام. «سأفعل ذلك تمامًا. العمل مع بريجيت [لوندي باين] على سلسلة سيكون حلما»، ضحك. «كنت سأحسب حياتي. أود أن أقول، «حسنا، هذا كل ما أحتاجه.» سيكون ذلك مذهلاً.»

ستكون جميع الحلقات الثمانية من Roar متاحة اعتبارًا من 15 أبريل على Apple TV+ .

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