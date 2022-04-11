منتخب بيرو الوطني: تعافي أندريه كاريو في ضوء ما قبل كأس العالم في قطر 2022

تمكن المنتخب الوطني البيروفي من الفوز بالمركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، مما منحه مكان التصفيات قبل كأس العالم في قطر 2022. وبهذا المعنى، كان أندريه كاريو أحد الحواجز الرئيسية لهذا الإنجاز، الذي تعرض لإصابة كبيرة في المباراة ضد الأوروغواي وسيخرج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، سيكون هناك تطور جديد من حيث انتعاشه.

وفقا للصحفي غوستافو بيرالتا من ESPN بيرو، سيتم إرسال «كوليبرا» من قبل الهلال من المملكة العربية السعودية، ناديه الحالي، إلى أوروبا من أجل علاج الركبة اليسرى، الذي يعاني من التواء. سبب السفر إلى القارة القديمة؟ حسنًا، سيكون هناك مكان حصري بأعلى التقنيات لعلاج المشاكل في تلك المنطقة من الجسم، مع الأخذ في الاعتبار أن فريقك يريد أن يكون متاحًا في أقرب وقت ممكن.

«معلومات في فريق ESPN بيرو F: أندريه كاريو، بقرار من الهلال، سيذهب إلى أوروبا ليتم علاجه في مركز متخصص وعالي التقنية لإصابات الركبة. يريد ناديه أن يتعافى في أقرب وقت ممكن وهذا من شأنه أن يساعده على الوصول إلى repechage»، قال التواصل من خلال حسابه على تويتر. ومن الواضح أن هذا سيفيد أيضا فريق التمثيل الوطني، لأنه يحتاج إلى أن يكون كاريو في أفضل حالة لمباراة ريبيسكا في 13 يونيو في الدوحة، قطر.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

وقت الإصابة

تذكر أن المهاجم الوطني أصيب في المباراة ضد فريق «charrua» في مونتيفيديو. كان ذلك في الشوط الثاني، عندما كان في مسرحية حيث كان يقود الكرة إلى المنطقة المنافسة، أخذها رودريغو بنتانكور بشكل نظيف، على الرغم من أنه بالفرشاة زعزع استقرارها. في ذلك الوقت، أخذ البيروفي ركبته بإيماءات خطيرة من الألم، لذلك كان لا بد من تغييره إلى سانتياغو أورمينيو.

وفي اليوم التالي، أجرى في ليما فحصًا بالرنين المغناطيسي في عيادة محلية، حيث تقرر أنه أصيب بتواء في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وفقًا لبيان صادر عن FPF.

في البداية، كان يعتقد أن الإصابة ستكون ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر، مما يجعل من العدل أو شبه المستحيل الوصول إلى المباراة ضد أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، مع القرار الذي اتخذه ناديه، من المأمول أن يتم تقصير ذلك الوقت ولن يضيع الالتزام البالغ الأهمية بدخول كأس العالم.

أصيب المهاجم البيروفي أندريه كاريو ركبته اليسرى في مباراة بيرو ضد أوروغواي لتصفيات قطر 2022

أهمية مع بيرو

كان أندريه كاريو أحد أهم لاعبي كرة القدم في «الروجا الأبيض» طوال التصفيات الحالية. خلف كريستيان كويفا، كان ثاني أفضل هداف برصيد 3 نقاط في 14 مباراة، وهو نفس المكون الآخر من ترايدنت الهجومي، جيانلوكا لابدولا. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوته البدنية وقدرته على الوصول باستمرار إلى المنطقة المنافسة جعلته لاعبًا خطيرًا لأي فريق.

هذا هو السبب في أن مدرب «ثنائي اللون»، ريكاردو جاريكا، يريد أن يكون نعم أو نعم لإعادة التدوير. « نعتقد أن أندريه كاريو يمكنه تحقيق ذلك. نحن واثقون من أن الأوقات ستعطيه حتى يتمكن من أن يكون هناك «، أكد «النمر» في مؤتمر صحفي.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

تجمع في إسبانيا قبل REPECHAGE

في غياب الإعلان الرسمي، سيسافر المنتخب الوطني البيروفي إلى إسبانيا (برشلونة أو مورسيا) للتركيز ولعب مباراة ودية تسمح لهم ببعض التصوير في مواجهة مباراة ريبيسكا. سيحدث هذا في نهاية مايو حتى بداية يونيو. حقيقة أنها في نفس الوقت في قطر تجعلها وجهة مواتية, بالإضافة إلى وجود صلات مباشرة مع دولة الشرق الأوسط وإمكانية انضمام بعض اللاعبين مباشرة بدلاً من القدوم إلى بيرو لتجنب البلى الجسدي.

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