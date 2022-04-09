اقترح إيلون ماسك أن تسلا ستكرس نفسها لتعدين الليثيوم إذا لم تخفض تكلفتها.

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

اقترح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم الجمعة أن تسلا، شركته للسيارات الكهربائية الفاخرة، سوف تشارك في أعمال استخراج وتكرير الليثيوم إذا لم يتم تخفيض تكلفة هذه المواد الخام اللازمة لتصنيع البطاريات.

ردد ماسك، مولعا جدا باستخدام الشبكة الاجتماعية تويتر للتعليق على الأخبار وتبادل أفكاره، هذا الجمعة سلسلة تاريخية من البيانات عن سعر الليثيوم، الذي ارتفع بشكل كبير في العقد الماضي وخاصة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

«ارتفع سعر الليثيوم إلى مستويات مجنونة! قد يضطر تسلا حقًا إلى الدخول في التعدين والتكرير مباشرة على نطاق واسع، ما لم تتحسن التكاليف»، كما قال أغنى رجل في العالم، مشيرًا إلى أن المعدن «موجود في كل مكان تقريبًا» في العالم.

في وقت لاحق، في نفس موضوع الرسالة، ذكر احتياطيات الليثيوم في نيفادا، وهي الأكبر المعروفة في الولايات المتحدة، وأكد أن تسلا «لديها بعض الأفكار الجديدة حول استخراج الليثيوم المستدام وتكرير»، دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

مثل السلع الأخرى، من القمح إلى النيكل، أصبح الليثيوم أكثر تكلفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي العام الماضي وحده ارتفع سعره بنسبة 480٪، وفقًا لبيانات من Benchmark Mineral Intelligence نقلتها CNBC.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك اهتمامًا بفكرة تعدين هذا المعدن الرئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية، على الرغم من أن الشركة ركزت في السنوات الأخيرة على توقيع اتفاقيات مع منتجين خارجيين.

ارتفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤخرًا لأول مرة إلى مكانة أغنى رجل في العالم في قائمة فوربس لعام 2022، والتي تحسب له ثروة قدرها 219 مليار دولار.

كان ماسك بالفعل في المرتبة الثانية في تلك القائمة عندما تم صنعه في عام 2021، لكنه يصعد هذا العام إلى قمة المنصة أعلاه، بهذا الترتيب، الأمريكي جيف بيزوس (مؤسس أمازون، يقدر بنحو 171 مليار دولار)، والفرنسي برنارد أرنو (لويس فوتون، 151 مليار) وبيل الأمريكي أيضًا غيتس (مايكروسوفت، 129 مليار).

المسك، مبتكر سيارة تسلا الكهربائية، تقدم من قبل فوربس على أنه الرجل الذي «أحدث ثورة في النقل، سواء على الأرض مع تسلا أو في الفضاء من خلال صانع الصواريخ سبيس إكس».

كان ماسك في الأخبار مرة أخرى لإعلان دخوله في مجلس إدارة تويتر، بعد أن أعلن أمس أنه كان يستحوذ على 9.2٪ من أسهم الشركة؛ وأثار الإعلان أسهم تويتر في بورصة نيويورك بنسبة 7.3 في المئة.

يعتبر رجل الأعمال، المولود في جنوب إفريقيا وحاصل على جنسيات جنوب إفريقيا والكندية والأمريكية، من أكثر رواد الأعمال ذوي الرؤية ولكن في نفس الوقت أكثر رواد الأعمال إثارة للجدل، خاصة بسبب فرط نشاطه على الشبكات الاجتماعية حيث يحب التعليق على تعدد قضايا تتجاوز السياسة صحيحة.

(مع معلومات من EFE)

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