نائب مورينا، ماريسول غارسيا، إهانة المشرعين PAN

لعبت نائبة مورينا ماريسول غارسيا سيغورا، المعروفة باسم ماريسول غاسي، مرة أخرى دور البطولة في فضيحة بإهانة المشرعين المعارضين في حزب العمل الوطني (PAN) في الجلسة العامة لمجلس النواب. أصدر غارسيا سيغورا إهانة «pendej*s» عندما كانت الميكروفونات على المنصة على، بعد أن طلبت زميلته ماريا ديل روزاريو رييس سيلفا من مجلس الإدارة تعويض الوقت الذي جلس فيه المشرعون PAN.

ورافق النائب الاتحادي رييس سيلفا لبناء مبادرة لمنح المساعدة من مترجم شفوي لأفراد الشعوب الأصلية المحتجزين في حالة flagrancia. عندما احتفل البانيستا بتدخل عضوة الكونغرس مارغريتا زافالا وعاد إلى مقاعدهم، أظهر غاسي للنواب أولاً إبهامه ولكن بعد ذلك بدأ يضحك مع النساء من حوله وكان ذلك عندما أصدر الإهانة.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

«تلك باللون الأزرق»، «انظر إليهم» هي تعبيرات أدلى بها النواب قبل الميكروفون المفتوح في المعرض. «يجب أن نعطي الكرامة للبيت»، يضحك، تليها «Pendej*s». إلى ما سمع لاحقًا: «رييس سيلفا يطلب القليل من الصمت والاحترام في هذا المجلس، أن النواب يمكن أن يكونوا في مقاعدهم حتى نتمكن من حضور مبادرتهم باحترام»، بقلم كارلا يوريتزي ألمازان، الرئيسة الحالية لمجلس الإدارة.

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها ماريسول غاسي في هذا النوع من الفضيحة، لأنها عرضت في نوفمبر من العام الماضي ملصقًا يحمل كلمة» culer*» إلى perredist أولغا براكلي لايت. كان ذلك لأن إسبينوزا أظهرت خلافها مع هؤلاء النساء في مورينا الذين لم يؤيدوا المزيد من الميزانية لقضايا النوع الاجتماعي أو يتحدثن لصالح الإنهاء القانوني للحمل. ما فعله Gasé تم رفضه من قبل مئات المستخدمين على Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

قال إسبينوزا: «أفضل أن أكون امرأة يسارية في الحزب بدلاً من أن أكون خروف يتبع أوزة». الذي رد عليه غاسي بالإهانة المكتوبة على السبورة التي أثارها حتى يتمكن كل من الحاضرين من مراقبته.

لهذا، علق السناتور كينيا لوبيز رابادان على تويتر: واحدة من ممثلات @lasreinaschulas هو نائب امرأة سمراء. اسمها @marisolgase واليوم أشارت إلى هذه الطريقة عن نائب زميل. سيكون لدينا اختلافات حول البلد وحلوله. لكن الاحترام وعدم الاعتداء بين النساء ضروريان, نائب. ليس من هذا القبيل «، بالإضافة إلى إرفاق صورة Gasé بالملصق.

وبالمثل، كتب الرئيس السابق للجمهورية المكسيكية فيليبي كالديرون هينوخوسا على تويتر الخاص به: «الأساس الذي يتصرف به نواب مورينا ليس كذلك صدفة. إنه يستجيب للاستقطاب الذي زرع منذ المؤتمرات الصباحية. ولكن شيئا آخر: قادتهم، سواء في القاعة أو الرئيس لوبيز أوبرادور نفسه يمكن أن يدعوهم إلى النظام ونقلهم إلى الاحترام. إنهم لا يفعلون ذلك!»

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

من ناحية أخرى، علق السيناتور سيتلالي هيرنانديز مورا في تغريدة قائلة: «النائب ماريسول غاسي صادق؛ أولئك الذين نهبوا هذا البلد واستفادوا من سياسة الموشيس يخافون من استخدامها الواسع للغة. سيكونون دائمًا منافقين وعلى الوجهين. كن خائفا من الأوقات التي كان فيها مجلس النواب غنائم النواب».

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