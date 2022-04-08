Elite على Netflix: كيفية مشاهدة الحلقات الكاملة لجميع المواسم

مع عدم وجود ممثلين مشهورين، مثل دانا باولا وإستر إكسبوسيتو، السلسلة الناجحة وصلت Elite إلى منصة Netflix بموسمها الخامس، الذي يقدم لنا أعضاء جدد في لاس إنسيناس. على الرغم من أن التاريخ سيأخذ منعطفًا جذريًا لإفساح المجال لهذه الوجوه, من الواضح أكثر من أن البرية والأسرار ستوحد الجميع في الجدول الزمني الجديد للإنتاج.

من هم الممثلون الذين سيواصلون القصة؟ هم الذين قبلوا الدعوة للحفاظ على شخصياتهم على قيد الحياة: عمر (عمر أيوسو)، صموئيل (إيتزان إسكاميلا)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، كايتانا (جورجينا أموروس)، فيليب (بول غرانش)، مينسيا (مارتينا كاريدي)، آري (كارلا دياز) وباتريك (مانو ريوس).

سوبري إيليت 5

بعد حفلة ليلة رأس السنة الكارثية لفيليب وهروب جوزمان, سر وفاة أرماندو يعرض الحب الوليد بين صموئيل وآري للخطر. من ناحية أخرى، بدأت ريبيكا رحلة لتحفيز اكتشافها الذاتي، عمر يفعل كل ما هو ممكن للتعافي من الانفصال مع أندر.

يضاف إلى ذلك ظهور بلال، الذي سيعيق علاقته مع صموئيل. اعتراف فيليب بالإساءة, هجمات باتريك التي لا يمكن السيطرة عليها من الغضب, رغبة بنيامين في الانتقام, هدية قدمها أرماندو إلى مينسيا والتي تخفي سرًا يمكن أن يدمر «benjamines», ميثاق صمت بين «سامو» وريبيكا من شأنه أن ينكسر بسرعة ويجلب أسوأ العواقب, هو ملخص قائمة الأحداث المؤسفة التي ستحاول شرحها في هذا الموسم الجديد المتاح على Netflix.

النخبة: الحلقات والبحار

ينقسم هذا الإنتاج الأصلي لمنصة البث إلى خمسة أجزاء، بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة قصص قصيرة تعرض قصصًا متوازية. من بعض الشخصيات، على الرغم من أنها ليست كلها جزءًا من فريق التمثيل للموسم الخامس.

الموسم 1 (8 حلقات)

الموسم 2 (8 حلقات)

الموسم 3 (8 حلقات)

الموسم 4 (8 حلقات)

قصص قصيرة: فيليب كاي فيليبي (3 أجزاء)

قصص قصيرة: صموئيل عمر (3 أجزاء)

قصص قصيرة: باتريك (3 أجزاء)

قصص قصيرة: أندير عمر ألكسيس (3 أجزاء)

قصص قصيرة: ناديا جوزمان (3 أجزاء)

قصص قصيرة: غوزمان كاي ريبي (3 أجزاء)

قصص قصيرة: كارلا صموئيل (3 أجزاء)

"Élite" imágenes de la quinta temporada MATÍAS URIS/NETFLIX | MATÍAS URIS/NETFLIX

الموسم 5 (8 حلقات)

1. لقد قتلته.

2. أي شيء يذهب

3. اربطني

4. الجسم

5. من فضلك قل الحقيقة

6. لا يمكنك شراء حبي

7. سامة

8. الجانب الخاص بك من العالم والجانب الخاص بي

في كم عدد الأيام التي يمكنني فيها مشاهدة السلسلة بأكملها؟

مع الأخذ في الاعتبار العرض الأول الأخير لـ Elite 5، يمكن طلب عشاق المسلسلات الذين يرغبون في مشاهدة العديد من الإنتاجات في نفس الوقت على النحو التالي. من أجل عدم فقدان موضوع القصة، وإذا كانوا يخططون لمشاهدة حلقة واحدة في اليوم، يمكنك إكمال جميع المواسم في شهرين فقط.

بالطبع، إذا كان لديك وقت فراغ لتكريس نفسك لمشاهدة إنتاج Netflix هذا، فيمكنك تحقيقه في وقت أقل. حتى أنه تم تسجيل أن هناك معجبين انتهوا من مشاهدة المسلسلات الكاملة بأكثر من 3 مواسم في يومين فقط.

Lucrecia (Foto: Twitter@PersonagTransei)

ماذا حدث لدانا باولا؟

إذا تحدثنا عن الوجود الذي يجمع جوهر المسلسل، فمن المحتم عدم ذكر Lucrecia، وهو الدور الذي تلعبه الممثلة المكسيكية دانا باولا. على الرغم من أن الكثيرين توقعوا رؤيتها تطور هذه الشخصية بعمق، إلا أن المغنية اتخذت قرارًا بإعطاء قيمة لجوانب أخرى من مسيرتها الفنية.

في مقابلة لبرنامج «El hormiguero»، علق المؤدي: «عندما بدأ كل شيء في التقدم، قلت: «أعتقد لأول مرة أنني يجب أن أعطي موسيقاي فرصة. بدأت في كتابة الأغاني الجيدة، على الرغم من أنني واجهت صعوبة في قبول أنها جيدة، وأنني بحاجة للبقاء في الموسيقى. حتى فهمت ما كنت قادرًا عليه ويمكننا أن نبدأ في رؤية ما كان عليه الأمر بهذه الطريقة, لذلك كان علي أن أقول «لا» لـ Elite 4 ″.

ونعم، لقد أوفت بمهمتها، حيث ظلت نشطة في صناعة الموسيقى، حيث أصدرت أغاني جديدة وأخذ صوتها إلى مناطق جديدة.