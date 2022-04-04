«حائل»، الفيلم الذي اختار أن يكون كل شيء دفعة واحدة وفقدت فرصته

مقطورة لـ «حائل»

يروي حائل قصة ميغيل فلوريس (غييرمو فرانسيلا)، عالم الأرصاد الجوية التلفزيونية الناجح الذي لديه تمكن من الحصول على عرض الطقس الخاص به. في البث الأول يصل كنجم روك. الجميع يريده، يطلب منه الجيران النصيحة، ويوقفه الناس في الشارع، وتبتسم له الحياة. يبدأ العرض ويذهب ميغيل للنوم ليعطي أخبارًا جيدة لمدينة بوينس آيرس: ستحظى الليلة بطقس ممتاز. عندما يستيقظ في اليوم التالي يكتشف أن عالمه قد انهار: فقد سقط برد رهيب على المدينة. أولئك الذين اتبعوا نصيحته المعصومة فقدوا سيارتهم، حيواناتهم الأليفة، ملابسهم المعلقة، وكلها بخيبة أمل مع ميغيل الذي أصبح العدو رقم 1. في حالة يأس، يهرب مع سمكته الصغيرة أوزفالدو إلى قرطبة، حيث ولد وحيث تعيش ابنته، التي تربطه بها علاقة بعيدة.

هذه هي بداية حائل، دراما كوميدية تمشي عبر عدة أنواع في وقت واحد دون الاستقرار في أي شخص. كل شيء مرتبط بطريقة واهية، بدءا من القصة الموازية لسائق سيارة الأجرة لويس (بيتو مناحيم)، الذي يؤمن عمياء في فلوريس وهو ضحية للسخرية والسخرية من قبل الأصدقاء والعائلة لترك سيارته في العراء. عائلة سائق سيارة الأجرة هي رحلة بدون توقف إلى جحيم أسوأ عادة أرجنتينية، لكن هذه ليست نغمة الفيلم بأكمله، فقط نغمة عائلة سائق سيارة الأجرة، وهو نوع من مجموعة الكبسولات داخل علامة Granizo التجارية التي هي الفيلم. الأماكن المشتركة، لا يمكن أن تكون خلاف ذلك، تشمل جميع الأنواع التي يلمسها الفيلم.

المزيد من الأشياء تأتي وتذهب دون أي قوة. شعاع الصدمة من البداية، حدث في عام 1997، التي ميزت حياة ميغيل وابنته كارلا، الصديقة الحالية لأخصائي الأرصاد الجوية التي هي علاقة غير ذات صلة ولكن بعد ذلك ربما لا، الجيران الذين يفقدون كلبهم ويتم حذفهم من السيناريو بسبب ذلك بطل الرواية ليس لديه ادعاء محتمل، وكل واحد منهم القرارات التي قطعت السيناريو لترك فيلم طويل لمدة ساعتين يمكن أن يخمن المرء أن يكون أكثر شمولاً. يحتوي الفيلم على نص غير متناسق، مما يشكل صراعًا كبيرًا ويضع الباقي مع عدم انتظام مذهل. التفاصيل هي المكان الذي يحقق فيه الفيلم أكبر قدر من الماء. الجانب الهزلي الغامض ليس مضحكًا ولا جذابًا، هجين ينتهي بشكل خرقاء للغاية.

عندما تريد أن تكون كوميديا، تتحرك فرانسيلا بكل سهولة. هو و Osvaldo، سمكته الأليفة، هي الشيء الوحيد الذي يمكن إنقاذه من المدلى بها، الذين لا يستطيعون فعل أي شيء مع القليل الذي يقدمونه له. تم تصويره على شاشة التلفزيون، مع بعض الطائرات بدون طيار القسري، المخرج ماركوس كارنيفال يفشل مرة أخرى مع الجانب الدرامي، حيث انه لا يتمكن من الاتصال. أفضل الأفلام فعلت المخرج، ومن الواضح فرانسيلا أيضا، الذي أظهر أنه يمكن أن يلعب أي دور إذا كان السيناريو والمخرج يتحداه للقيام بذلك.

وبدون نية إخبار النهاية المتوقعة، فإن الدقائق الأخيرة من الفيلم هي كارثة، حرفيًا ومجازيًا. عاصفة من عار الآخرين يصعب المرور بها دون التعرض للأذى في الحساسية السينمائية. كانت هناك كوميديا لطيفة مع جو قصة أخلاقية تدور حولها، لكن حائل اختار أن يكون كل شيء دفعة واحدة وفقدت فرصته. كمكافأة, حفنة من الصحفيين الذين يظهرون بمظهر حجاب خام بقدر ما هو عديم الفائدة, في فيلم غير مفهوم أكثر من أي شيء آخر. لن يعرف أبدًا ما يريدون القيام به، لكنه يظهر أنهم لم ينجحوا.

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