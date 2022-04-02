انتقد ديفيد فايتلسون ريال مدريد لفوزه المثير للجدل ضد سيلتا: «لقد فازوا بمرسوم»

هزم ريال مدريد سيلتا فيغو 1-2 بالعديد من المشاكل وتوطدت نفسها في قمة الترتيب؛ ومع ذلك، استحوذ الجدل على ردود الفعل وطغى على الأداء الضعيف لفريق ميرينجو، حيث سجل صفير بابلو غونزاليس فويرتيس ثلاث عقوبات لصالح من فريق merengue.

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فقد أثار هدف ألغاه غالهاردو بسبب خطأ سابق من قبل Iago Aspas جميع أنواع الانتقادات، لأنه مع نهاية المباراة كانت هناك أربعة إجراءات أثارت غضب المشجعين في ملعب باليدوس، الذي انتهى به الأمر بالصراخ «ركلة جزاء» كل الوقت الذي اقترب فيه ريال مدريد من المنطقة.

من المكسيك، تعرضت الإجراءات أيضًا لانتقادات شديدة بل ولدت رد فعل ديفيد فايتلسون، الذي لم يرغب في استبعاده من الجدل وهاجم المصالح المحتملة للآخرين في تشكيلة مدريد أخذ النقاط الثلاث في مباراة 30 من الدوري الإسباني.

David Faitelson reaccionó a la polémica victoria del Real Madrid: “Ganaron por decreto” (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

لم يكن هذا هو رد الفعل الوحيد الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد النتيجة المثيرة للجدل، حيث انتقد قسم كبير من المحللين قرارات الحكم. حتى أن البعض تجرأ على القول إن غونزاليس فويرتيس ساعد عمدا الفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي.

كتب كريستوبل سوريا على حسابه على تويتر، أحد أعضاء اللجنة في Chiringuito في إسبانيا: «هذا لا يضر فقط بصورة كرة القدم والليجا... بل يضر أيضًا بصورة ريال مدريد الذي لا يحتاج إلى مساعدات التحكيم هذه للفوز بهذه المسابقة».

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/cristobalsoria)

من بين أولئك الذين تحدثوا عن الخطوبة خوليو مالدونادو، وهو شخصية معروفة على الشبكات الاجتماعية تحت اسم موندو مالديني، الذي سلط الضوء على ألعاب Militao و Thibaut Courtois في الدفاع، لكنه اختلف أيضًا مع اثنين من الإجراءات الأربعة المثيرة للجدل في المباراة.

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/MundoMaldini)

في مواجهة هذا الجدل، انتقد مدرب سيلتا إدواردو تشاتشو كوديت الإجراءات المثيرة للجدل لكنه اقتصر على الخوض في الحكام، بهدف تجنب عقوبة.

«عليك أن تتحدث بعناية فائقة لأنه يمكن معاقبتك. لم أر عقوبة ثانية حتى الآن، بدا أول واحد مشكوك فيه للغاية بالنسبة لي والثالث، لا شيء. في الإعادة ينظر إليه من الأمام أن كيفن هو التمسك قدمه من واحد الذي يركل هو ميندي. نحن بحاجة إلى بعض المراجعة في وقت ما. نحن نعرف النادي الذي نحن عليه وضد الوحوش التي نلعبها»

«أنا لست ضد الحكام، ولكن هناك أدوات يمكن أن تساعد. في تكرار الثالث من الواضح جدا أن كيفن يخرج قدمه ومن يبحث عنه هو ميندي. هذا الاسبوع لا توجد ازمة في ريال مدريد وهذه الامور جيدة بالنسبة لهم».

على الشبكات الاجتماعية، لم تكن الميمات طويلة قادمة من المشجعين، وخاصة أولئك الذين يعارضون ريال مدريد، حيث استغلوا الصورة التي يفضلها فريق Merengue من قبل التحكيم.

أفضل الميمات لانتصار ريال مدريد المثير للجدل ضد سيلتا فيغو:

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/





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