قرعة كأس العالم: كيف خرجت المجموعات من البرازيل وأوروغواي والمكسيك والإكوادور والأرجنتين

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Ahmed Jadallah

بدأ مشجعو الكوكب يهتزون بالفعل مع كأس العالم لكرة القدم 2022 قطر. تم عقد القرعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي حدد تكوين مرحلة المجموعات ومسابقة البطولة. ويعرف فريق الممثلين الأمريكيين خصومهم بالفعل: انتهى الأمر بالأرجنتين إلى الاستفادة القصوى من الصدفة، بينما يبدو أن أوروغواي هي التي وجدت الصورة الأكثر تعقيدًا.

تم تسمية قطر المصنفة الأولى في المجموعة A. سقطت إنجلترا في المجموعة ب، في حين غادرت الفرصة الأرجنتين في المجموعة C وفرنسا، في D. إسبانيا رؤساء المجموعة E. بلجيكا انتهى في المجموعة F. ظهرت البرازيل في المجموعة G: أخرج للتو الكرة كافو، الذي حصل على ابتسامة وأطلق عليه اسم «بنتا»، فيما يتعلق بالخمسة الألقاب التي يحملها. ونتيجة لذلك، تم تحديد البرتغال في المجموعة H.

هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل المجموعات:

المجموعة أ: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا.

المجموعة ب: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة و (ويلز - سكوتلاند/أوكرانيا)

المجموعة جيم: الأرجنتين والمملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

المجموعة د: فرنسا، (بيرو - الإمارات العربية المتحدة/أستراليا)، الدنمارك وتونس.

المجموعة E: إسبانيا، (كوستاريكا/نيوزيلندا)، ألمانيا واليابان.

المجموعة واو: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

المجموعة G: البرازيل وصربيا وسويسرا وكاميرون.

المجموعة H: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

كان فريق أمريكا الجنوبية محظوظًا بشكل غير متساوٍ: ستفتح الإكوادور الحدث في كأس العالم ضد قطر، يوم الاثنين 21 نوفمبر على ملعب البيت. وسيتعين عليه أن يقاتل ضد منافسين مثل السنغال (بطل كأس أفريقيا) وهولندا. البرازيل لديها خصوم احترام، مثل سويسرا وصربيا والكاميرون، على الرغم من أنه في ظل الظروف العادية يجب أن تمضي قدما. سوف تجد بيرو (للفوز بالانتعاش ضد الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا) نفسها في منطقة صعبة للغاية، ضد فرنسا والدنمارك وتونس.

La foto final de la ceremonia (REUTERS/Pawel Kopczynski) REUTERS

وحالة أوروغواي خاصة. في حين أن القرعة لم تجلب «مجموعة الموت» واضحة, الأكثر تشابهًا مع هذا المفهوم هو H, حيث سقطت سيليست, مع البرتغال من قبل كريستيانو رونالدو, غانا وكوريا الجنوبية. ربما يمكن للمجموعة E محاربة التسمية إذا وافقت كوستاريكا، ولكن في الغالب بسبب صدام جبابرة بين إسبانيا وألمانيا.

أرجنتيني؟ كان لدى Albiceleste مجموعة يسهل الوصول إليها، على الأقل داخل البانوراما التي تقدمها براميل الجهير. سيظهر لأول مرة ضد المملكة العربية السعودية (22/11)، مع المكسيك (26/11) من السيبوريوم 2، وتجنب مواجهة الأقوى، على الرغم من أننا لا ينبغي أن نحتقر قوة الأزتيك، بقيادة أحد معارفه القدامى: تاتا مارتينو. وكان الخصم الثالث هو بولندا (30/11)، الفريق الذي يحمل علمه روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الذي قاتل للتو مع ليونيل ميسي للحصول على جوائز أفضل لاعب كرة قدم لعام 2021.

كان لاعب كرة القدم الأمريكي السابق كارلي لويد واللاعب البريطاني السابق جيرمين جيناس والمذيعة الجامايكية والبريطانية سامانثا جونسون مسؤولين عن إجراء الجزء الأكثر أهمية من الحفل. أول واحد تم استدعاؤه لإخراج الكرات كان الكافو البرازيلي. ثم, النيجيري جاي جاي أوكوشا. في المركز الثالث ظهر Lottar Mathaus على الساحة. في المركز الرابع، الإيراني علي داي، الهداف التاريخي السابق للمنتخبات الوطنية حتى وصول كريستيانو رونالدو. خامساً، المدافع السابق عادل أحمد مال الله (قطر). سادسا، الكابتن السابق للمنتخب الأسترالي تيم كاهيل وبورا ميلوتينوفيتش، المدرب الوحيد الذي لعب خمس كأس العالم مع خمسة فرق مختلفة (المكسيك 1986، كوستاريكا 1990، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، نيجيريا 1998 والصين العلاقات العامة 2002). أخيرًا، المهاجم الجزائري السابق راباح مدجر.

بدأ الحفل بفيديو متحرك حاول شرح المعنى والقيم التي تحيط بنزاع كأس العالم. كان بطل الرواية عمامة، ادعى أنه شارك، على سبيل المثال، في «يد الله» لمارادونا في المكسيك 86 أو فشار فان بيرسي في البرازيل 2014. هذا هو La'eeb، التميمة من المسابقة.

عرض التميمة لكأس العالم قطر 2022

بعد عرض حر مذهل شارك فيه رجال ونساء، حان الوقت لخطاب الممثلة شيريهان، الذي ألقى خطابًا فتح ذراعي العالم العربي لأولئك الذين يأتون إلى قطر للاستمتاع بكأس العالم. وكان دور أغنية كأس العالم، Hayya Hayya (Better Together)، أو «Better Together» باللغة الإسبانية، والتي تم أداؤها مباشرة من قبل ترينيداد كاردونا، دافيدو وعائشة.

بعد ذلك، أخذ جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، المسرح، الذي رحب بممثلي جميع الوفود بعدة لغات. وأعلن أنها ستكون «أفضل كأس عالم في التاريخ». «العالم منقسم، والعالم عدواني، ونحن بحاجة إلى مناسبات مثل هذه لتوحيد. الدعوة التي وجهها عالم كرة القدم هي وقف الصراعات ووقف الحروب»، فيما يتعلق بغزو أوكرانيا لروسيا.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (REUTERS/Carl Recine) REUTERS

كان تكريم النجوم المتوفين مؤخرًا بمثابة ضربة للقلب لجميع المعجبين، ولكن بشكل خاص الأرجنتينيين. إنه فقط أن جوردون بانك، باولو روسي، غيرد مولر مرت، ولكن بشكل خاص دييغو مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020.

تكريم الفيفا لمارادونا ولاعبي كرة القدم الآخرين في قرعة كأس العالم

بعد ذلك، جاء بطل الرواية العظيم لكأس العالم على خشبة المسرح: الكأس. وصلت في يد ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، بطل الجولة الأخيرة التي عقدت في روسيا. جاءت الذروة مع القرعة، اللحظة التي غمرت فيها المشجعين في جو كأس العالم، مع ثمانية أشهر متبقية قبل بدء المسابقة المسكونية.

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