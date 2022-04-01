تذكرت سابين موسييه عندما أنقذت والدة ثاليا حياتها

كشفت سابين موسير أن يولاندا ميراندا مانج، والدة ثاليا، «أنقذت حياتها» بعد تلقيها تشخيصًا خاطفًا وتعاني من ألم شديد.

في مقابلة مع برنامج هوي، استذكرت سابين موسير واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها بسبب مشاكل صحية، عندما تم تشخيص إصابتها بمتلازمة غيلان باريه، مما تسبب في معاناتها من ألم شديد.

«إنهم يأخذون السوائل من نخاع عظامي ويخبرونني أن لدي غيلان باري حساس، كل شيء يؤلمني، كان مروعًا، ثم وضعوني في، ووضعوا الكورتيزون، وجيلان باري يشلك من أسفل إلى أعلى»، ذكرت ممثلة هاوية العاطفة.

متلازمة غيلان باريه هي حالة تهاجم الأعصاب بشكل أساسي وأعراضها الرئيسية هي الألم وضعف العضلات. يمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى شلل كامل، وهذا هو السبب في تصنيفها على أنها قاتلة.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

في خضم عذابها، تلقت سابين مكالمة من والدة ثاليا، التي أرادت معرفة أعراضها للتحقق من أن الممثلة لم تعاني من غيلان باريه، ولكن من حالة أخرى يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرًا.

كانت يولاندا تدرك أن مرض موسير لم يكن حول غيلان باري لأن مترجم لا أتذكر كان سيصاب بنفس أعراض الممثلة، لكن لم يكن لديهم تشخيص مماثل.

«في أحد الأيام تتحدث يولاندا معي، ترقد بسلام، والدة ثاليا، وتقول لي: «ليس لديك فيبروميالغيا، ولا غيلان باري، لديك لايم»، قالت: «تاليا لديها لايم» وهناك طبيبان، أحدهما في نيويورك والآخر في المكسيك، ونعم، كان لايم، لذلك ليس أنها كانت كذبة سيئة، ولكن تشخيص سيء «، استذكر التاريخ في حفل زفاف فالنتينا.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

لايم هو مرض تسببه البكتيريا ويعرض عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ويعاني بشكل رئيسي من آلام العضلات. استمعت سابين إلى يولاندا، فذهبت إلى طبيب آخر، كان سيؤكد أنها تعاني من متلازمة لايم وليس متلازمة غيلان باريه.

بعد أن اكتشفت أنها تعاني من لايم وعالجت، اتصلت سابين بتاليا للتحدث معها عن المرض الذي عانى منه كلاهما. قال إنه أجرى محادثة ممتعة معها, لذلك شكر يولاندا وابنتها لمساعدتها في العثور على معاناتها الحقيقية وإعادتها من «الموت», لأنها شعرت بالفعل بلا حياة.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

في مقابلات سابقة مع هوي، اعترفت الممثلة بأن الأعراض التي عانت منها خلال الأشهر الأولى من المرض دفعتها إلى الحصول على أفكار سلبية. وبما أن الأطباء أكدوا لها أنها ستبقى بالتأكيد في حالة نباتية في غضون بضع سنوات، فكرت في أخذ حياتها الخاصة حتى لا تثقل كاهل أطفالها.

وفقا لموسييه، عندما كانت لا تزال تعاني من آلام في العضلات، شعرت «ميتة وهي على قيد الحياة»، وقالت في اجتماع مع الصحافة. و أخبرها الأطباء الذين رأوها أنها ربما تعاني من أمراض مختلفة, لم يعطها أي منها مستقبلا مشجعا.

كان يمكن أن يكون حتى اتصلت بها يولاندا ميراندا لتقول إنها بالتأكيد حصلت على لايم أنهم بدأوا في إعطائها المضادات الحيوية، وبهذه الطريقة تمكنت من العودة إلى وضعها الطبيعي. عندما بدأت تعاني من أعراض المرض، قررت سابين الابتعاد عن الكاميرات، وكانت تدرس باستمرار للوصول إلى التشخيص، وتوقفت عن القيام بأنشطة مختلفة لم تستطع القيام بها بسبب الألم.

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