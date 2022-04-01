إذا فازت بيرو بـ repechage: متى ستواجه فرنسا والدنمارك وتونس في كأس العالم قطر 2022؟

على الرغم من أنه لا يزال هناك ثلاثة فرق معروفة لإكمال 32، إلا أن بيرو مدرجة فيها، فقد عقد الفيفا قرعة دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 يوم الجمعة 1 أبريل في الدوحة. هناك، تم اكتشاف أنه إذا نجح الفريق البيروفي في التغلب على منافسه في repechage، فسيكون في المجموعة D إلى جانب فرنسا والدنمارك وتونس. بالإضافة إلى ذلك، فإن تواريخ المباريات والملاعب المحتملة معروفة بالفعل.

وفقًا لإدواردو كومب، فإن السيناريوهات التي يمكن أن تلعب فيها بيرو أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا ستكون كما يلي: ملعب لوسيل في لوسيل 974، استاد المدينة التعليمية في، ملعب جنوب في الوكرة، وكلها في عاصمة قطر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم لعب التواريخ من الثلاثاء 22 نوفمبر إلى الأربعاء 30 نوفمبر. تذكر أن الأولين فقط يذهبان إلى جولة 16.

كما هو معروف بالفعل، ستعرف «ثنائية اللون» ما إذا كانت جزءًا من هذه المجموعة عندما تحدد المباراة ضد الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا في 13 يونيو من الساعة 01:00 مساءً (بتوقيت بيرو) في الدوحة. كلا البلدين اللذان يلعبان التصفيات الآسيوية سيلعبان في السابع من نفس الشهر في نفس المدينة.

آخر مرة شاركت فيها بيرو في كأس العالم، روسيا 2018، واجهت الدنمارك في الموعد الأول وفرنسا في اليوم الثاني. في كلتا المباراتين خسر 1-0، ولكن كان 'الغال' الذين تم القضاء عليهم تماما من المنافسة. تم تسجيل الهدف الوحيد من المباراة من قبل كيليان مبابي. بعد بضعة أسابيع، توجت «bleus» كأبطال العالم للمرة الثانية في تاريخهم.

تواريخ المجموعة د:

الثلاثاء 22 نوفمبر بيرو وأستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد فرنسا

السبت 26 نوفمبر بيرو أو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد تونس

الأربعاء، 30 نوفمبر، بيرو، أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد الدنمارك

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل المجموعات:

المجموعة أ

- قطر

- الإكوادور

- السنغال

- هولندا

المجموعة ب

- إنجلترا

- إيران

- الولايات المتحدة

- اسكتلندا أو ويلز أو أوكرانيا

المجموعة (ج)

- الأرجنتين

- المملكة العربية السعودية

- المكسيك

- بولندا

المجموعة د

- فرنسا

- بيرو أو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة

- الدنمارك

- تونس

المجموعة E

- إسبانيا

- كوستاريكا أو نيوزيلندا

- ألمانيا

- اليابان

مجموعة إف

- بلجيكا

- كندا

- مارويكوس

- كرواتيا

مجموعة G

- البرازيل

-صربيا

- سويسرا

- الكاميرون

المجموعة H

- البرتغال

- غانا

- أوروجواي

- جمهورية كوريا

Así quedaron los grupos de Qatar 2022.

خورخي لويس بينتو يفضل بيرو في REPECHAJE

تحدث خورخي لويس بينتو، مدرب الإمارات السابق، في مقابلة حديثة وقال إن فرق أمريكا الجنوبية متفوقة على أولئك الذين يلعبون التصفيات الآسيوية، وفي هذه الحالة آخر تشكيلة قادها وأسوتراليا. «واجهت أستراليا في التصفيات الأخيرة لأننا حصلنا على مباراة فاصلة معهم، إنه فريق أوروبي أكثر، يضغط ويلعب بسيط، بلمسة سريعة. تعتبر طيران الإمارات أكثر تقنية ولديها مركز متقدم استثنائي. بالنسبة لي، بيرو هي المفضلة للفوز في repechage. نحن أمريكا الجنوبية لدينا المزيد من الديناميكيات، والمزيد من لمسة الكرة، بشكل عام المزيد من كرة القدم»، وعلق في مقابلة مع Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

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