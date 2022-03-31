اعتقلوا المسؤولين عن دهس اثنين من رجال شرطة المرور في إيكاتيبيك لتجنب غرامة.

هذا الأربعاء, تم إصدار مقطع فيديو سجلته كاميرات C5 حيث أصيب سائق من قبل اثنين من ضباط شرطة المرور في إيكاتيبيك لتجنب الانتهاك بسبب حقيقة أنه لم يتم تداوله بسبب الطوارئ البيئية.

تُظهر هذه اللقطات قسمًا من أفينيدا سنترال، في ذروة Vocacional 3، يقع في حي فالي دي إيكاتيبيك في هذه البلدية في ولاية المكسيك، حيث قام الوكلاء بعملية لضمان تشغيل اليوم لا يعمم البرنامج.

لذلك، ولتجنب سد ممر Mexibus المتجه نحو Ciudad Azteca، أوقفوا ثلاث مركبات، بما في ذلك فيات الرمادية ذات الجذع الأحمر، والتي، كونها في خطر التعرض للعقاب، قررت اصطدام رجال الشرطة الأربعة الذين منعوها من المرور.

وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة وفي غضون ثوان قليلة هرب من مكان الحادث. على الفور، اقترب بقية الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي من رفاقهم لحضور لهم وتحويل حركة المرور عن المكان الذي كانوا يكذبون فيه. بالإضافة إلى ذلك، بدأت دورية في الوصول إليه، ولكن بعد فترة لم يعثروا على المسؤولين.

حاول الأشخاص الهروب في CDMX (الصورة: أمانة أمن Edomex)

وتم التعرف على ضحايا هذا الهجوم على أنهم سيهومارا غارسيا، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي كان يعاني من كدمات في الجمجمة والأطراف، فضلاً عن جرح أمامي. وأفيد أيضًا أن أديلينا إيفون فيسنتي، البالغة من العمر 48 عامًا، كانت تعاني أيضًا من كدمات، على الرغم من أنها فقط في الأطراف.

وفي وقت لاحق، أفاد وزير الأمن في Edomex أنه نتيجة لإصاباتهم، تم نقلهم إلى عيادة ISEmyM. كما أكد أنهم قاموا بعملية ومتابعة مع كاميرات C5 للعثور على المسؤولين.

وذكر البيان الرسمي أن الرجال الذين دهسوا ضابطي شرطة المديرية العامة للسلامة العامة والمرور (DGSpYT) قد قدموا إلى السلطة المختصة للكشف عن مسؤوليتهم عن جرائم الإصابة والمقاومة.

تم تفصيل الإجراءات من قبل أعضاء الإدارة العامة للوكالة لمكافحة سرقة المركبات ونقلها (DGCRvYT)، الذين نفذوا نشر البحث للعثور على مكان وجودهم.

تم توفير كلاهما للسلطات (الصورة: أمانة أمن Edomex)

«وبدعم من كاميرات المراقبة بالفيديو، أبلغ موظفون من مركز المراقبة والقيادة والاتصالات والحوسبة والجودة (C5) عن رحلة الهدف في الوقت الحقيقي؛ بينما قام الضباط الميدانيون بنشر الأراضي وعند الكشف عن إمكانية دخولهم إلى عاصمة البلد، تم تنسيق العمل مع نظرائهم capitalinos»، قالت المؤسسة المكسيكية.

تمكن الوكلاء من اللحاق بالموضوعات في شارع Constitución de la República، في حي بروفيدنسيا، في مكتب عمدة غوستافو إيه ماديرو، الذي ينتمي إلى CDMX. طلب الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي من الطاقم إيقاف المسيرة، وهو إجراء قاموا به.

تم التعرف على الرجال على أنهم ألاري «ن» وعمر «ن»، الذين تم نقلهم، بعد سماع حقوقهم، إلى مكتب المدعي العام في سان كريستوبل، في بلدية إيكاتيبيك، حيث بدأت مجموعة الأبحاث لتحديد وضعهم القانوني.

ومن المتوقع أن يتم في الساعات القليلة القادمة توضيح وضعه القانوني ومحاكمة محتملة ضده، في حالة التحقيقات في العلاقة مع الحدث الذي أسفر عن إصابة ضابطين، والتي، حتى الآن، تبقى تحت إشراف طبي. طول الوقت الذي سيتم إبقاؤه خارج الخدمة غير معروف.

استمر في القراءة: