كان هذا سقوط سانتياغو ألاركون في منتصف Live for Instagram

من بين العديد من المهام التمثيلية لتشيشيلا نافيا وسانتياغو ألاركون (الزوجين)، لهذا الوقت هناك إطلاق قناة على YouTube حصلت على اسم «Familío». في الواقع، يوم الأحد الماضي، 27 مارس، نشرت paisa على شبكاتها الاجتماعية المقطع الدعائي لهذا الإنتاج الرقمي الذي، بالإضافة إلى شريكه، يحتوي أيضًا على عمل التمثيل لطفليهما المشترك: ماريا وماتياس.

«الإطلاق الرائع اليوم لقناتنا على YouTube، Familío، لأن... ما يحدث في المنزل لا يبقى في المنزل»، هو ما كتبه الممثل في التعليق على تدوينه. وبهذه الطريقة، أدرك أيضًا أن يوم الأحد 27 مارس كان التاريخ المحدد في التقويم للعرض الأول للإنتاج. ثم، بعد فترة وجيزة، جنبا إلى جنب مع Chichila Navia، قاموا بعمل مباشر لتوسيع المعلومات حول ماكانت سلسلتهم.

ومع ذلك، في منتصف تفسيره، ظهر «غوارديانو»، حيوان أليف العائلة، على الشاشة. ركز الكلب كل اهتمامه على سانتياغو ألاركون على بحث واضح عن اللعب، وفي الوقت نفسه، علق نافيا قائلاً: «فرد آخر من العائلة، إنه شديد بعض الشيء مثل الأب، تمامًا كما يرون». ثم كانت قوة الحيوان قوية لدرجة أنها أخرجت الممثل من كرسيه وانتهى بها الأمر على الأرض. قبل البانوراما، قامت الممثلة أيضًا بالضحك، وفي وقت لاحق، ضحك ألاركون نفسه أيضًا، بعد انضمامه وأظهر أنه بخير، ثم قال مازحًا: «لم أكن أتوقع هذا».

في البث المباشر المذكور أعلاه، أكدت شيشيلا نافيا أن هذا المشروع، الذي لا يكاد يكون في فصله الأول المنشور، يعمل أندريس بوردا كمخرج وكاتب.

«... في الوباء كنا... مبدعين للغاية وكنا نقول: - حسنًا، ماذا نفعل بالحديث هناك، ما الذي نستثمره فيه، إنه الوقت المناسب للتفكير في شيء رائع -... خطر ببالي أننا سنخترع قناة على YouTube وبهذه الطريقة يمكننا أن نكون كمروجين لبعض الوظائف في ذلك الوقت؛ أطلقنا على سوبر باتش رائع... من بين مخرجنا وكاتبنا أندريس بوردا... لدينا الكثير من المحتوى الرائع المستوحى من عائلتنا».

من ناحية أخرى، إذا تحدثنا عن المشاهدات على YouTube، حتى الآن هذه الأيام، فإن الحلقة الأولى، التي تم تعميدها باسم «Tales to Sleep»، تمر بأكثر من 29 ألف مشاهدة.

وغني عن القول، كزوجين، إن الممثلين يمرون بالفعل بعقدين من التاريخ العاطفي.

وغني عن القول أن الجمهور الكولومبي شاهد مؤخرًا تشيتشيلا نافيا على الشاشة الكبيرة نيابة عن فيلم El Paseo 6"، وهو فيلم روائي طويل صدر في ديسمبر 2021. من جانبها، وبالحديث عن التضاريس التلفزيونية، كان أحد عروض ألاركون الأخيرة التي تم تذكرها جيدًا لمسلسل «El man es German»، في موسمه لعام 2019.

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