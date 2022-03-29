بيرو ضد باراجواي لايف: دقيقة بدقيقة من المباراة الأخيرة في ناسيونال للتصفيات

بيرو مقابل باراجواي لايف. سيسعى المنتخب الوطني البيروفي للتغلب على الغواراني اليوم الثلاثاء 29 مارس لتولي المركز المرموق للإعادة ضد كأس العالم قطر 2022، في المباراة الحاسمة ل آخر موعد لتصفيات أمريكا الجنوبية. ستقام المبارزة من الساعة 6:30 مساءً في الاستاد الوطني في ليما، والذي لأول مرة بعد عامين من الوباء سيلعب رياضة مليئة بالمشجعين الذين سيشجعون اللون الثنائي من البداية إلى النهاية. سيتم بث الاجتماع مباشرة على تلفزيون Latina و Movistar Deportes في جميع أنحاء بيرو, بينما في Guaraní تهبط القناة المسؤولة عن سيكون البث Tigo Sports.

دقيقة بدقيقة

- سيحضر أكثر من 40,000 مشجع الاستاد الوطني لمتابعة حوادث المباراة الهامة بين بيرو وباراغواي عن كثب، ولكن سيتعين على المشجعين الامتثال لسلسلة من البروتوكولات مثل حمل الجرعات الثلاث من اللقاح ضد COVID-19

سيحضر أكثر من 40,000 مشجع الاستاد الوطني

- خضع لاعبو فريق كرة القدم البيروفي لاختباراتهم الجزيئية لاستبعاد أي عدوى بفيروس كوفيد-19، وفقًا لإجراءات الأمن البيولوجي التي قررها الفيفا.

بعد التدريب في Estadio Nacional، كان المنتخب الوطني البيروفي جاهزًا للمباراة يوم الثلاثاء 29 مارس.

-هل نرى؟ فاجأ لويس أفينكولا الجميع بعدم النظر في الاثنين الأحد عشر أن ريكاردو غاريكا تصطف قبل المباراة بين بيرو ضد باراغواي من قبل التصفيات قطر 2022. بدأ «بولت» في مونتيفيديو وأكمل 90 دقيقة دون أي متاعب.

اصطف لويس أفينكولا 90 دقيقة في بيرو مقابل أوروغواي.

- يأتي فريق غواراني إلى المباراة مع خمسة إصابات بينهم: عجلة القيادة ميغيل ألميرون (نيوكاسل، إنجلترا)، الكابتن غوستافو غوميز والمدافع بلاس ريفروس.

بيرو ضد باراغواي: الضحايا الخمسة من «البيروجا» للمباراة الحاسمة لتصفيات قطر 2022 (الصورة: رويترز)

- كان ريكاردو غاريكا قد حدد بالفعل له أحد عشر قبل المباراة الأخيرة ضد باراغواي

بيرو: بيدرو غاليز - لويس أدفينكولا، كارلوس زامبرانو، ألكسندر كالينس، ميغيل تراوكو - ريناتو تابيا - سيرجيو بينيا، كريستوفر غونزاليس، كريستيان كويفا، يوشيمار يوتون - جيانلوكا لابدولا. DT: ريكاردو جاريكا.

باراغواي: أنتوني سيلفا - روبرت روخاس، إيفان ألونسو، عمر ألديريت - ريتشارد سانشيز، فابيان بالبوينا، أوسكار روميرو، أندريس كوباس، ريتشارد أورتيس - خوليو إنسيسو وأنجيل روميرو. DT: غييرمو باروس شيلوتو.

كرة القدم لكرة القدم - كوبا أمريكا 2021 - ربع النهائي - بيرو ضد باراغواي - استاديو أوليمبيكو، غويانيا، البرازيل - 2 يوليو 2021 بيرو ميغيل تراوكو في العمل مع باراغواي أنجيل روميرو رويترز/دييغو فارا

- في ليلة الاثنين 28 مارس، ذهب الآلاف من البيروفيين إلى ميرافلوريس وأدوا «بانديرازو» التقليدية

الصورة: FPF

الصورة: FPF

جعل مشجعو بيرو العلم قبل المباراة مع باراغواي l الصورة: @KVanessaHerrera

المباراة السابقة

مع 21 نقطة وخامس في الترتيب, تتمتع بيرو بمهمة حتمية تتمثل في الفوز بفريق البيروجا كمواطن محلي لتكون قادرة على الحصول على نصف تذكرة كأس العالم ومواجهة فريق آسيوي في يونيو للحصول على حصة لقطر.

على الرغم من أن الأرقام في صالحهم جزئيًا، إلا أن الأبيض والأحمر سيضطران للفوز فقط للتأهل مباشرة إلى repechage، ولكن في حالة التعادل، سيتعين عليهم الانتظار حتى لا تتغلب كولومبيا (20) على فنزويلا على أرضهم، وبالنسبة لشيلي (19) ألا تفعل الشيء نفسه ضد أوروغواي في سانتياغو.

يقع منتخب الإنكا الوطني على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على تربيخه الثاني على التوالي ومحاولة الوصول إلى كأس العالم مرة أخرى, دائمًا تحت عصا الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

دعونا نتذكر أن بيرو تأهلت لكأس العالم روسيا 2018 هزيمة نيوزيلندا في repechage بعد 36 عاما من الغياب عن الحدث.

ليدربورد

تصفيات قطر 2022 قبل آخر موعد للمسابقة.

علم مزدحم

في ليلة الاثنين, وصل المئات من مشجعي بيرو إلى الفندق حيث يتركز المنتخب الوطني البيروفي وأطلقوا العنان لكل شغفهم وعبادة الأصنام لثنائي اللون وقدموا دعمهم بصوت عالٍ لأعضاء فريق ريكاردو غاريكا, الذين خرجوا للترحيب وشكر الإيماءة من باب الفندق.

«الوهم لا يزال سليمًا، فهذا يعتمد علينا فقط!» ، كتب لويس Advíncula على شبكاته الاجتماعية.

للمبارزة الحيوية، سيصطف غاريكا مع لاعب الوسط الماهر كريستيان «ألادينو» كويفا والمهاجم الإيطالي البيروفي جيانلوكا لابادولا لمحاولة كسر دفاع غواراني في الاستاد الوطني، حيث من المتوقع وصول أكثر من 40,000 مشجع محلي.

حذر الكابتن وحارس المرمى بيدرو غاليس على إنستغرام من أن «هذا لم ينته بعد».

سيخرج أندريه كاريو بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الهزيمة 1-0 أمام أوروغواي. لاعب الوسط كريستوفر غونزاليس، من المنزل سبورتينغ كريستال، سيحل محله.

في أكتوبر 2020، تعادلت باراغواي وبيرو 2-2 في أسونسيون في المحطة الأولى من الجولة الحالية.







