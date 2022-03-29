كيفية تنشيط كاميرا whatsapp السرية

06/06/2018 Logo de WhatsApp POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

يحتوي whatsapp على خيار يسمح لك بتنشيط «كاميرا سرية». إنها أداة لإنشاء اختصار لهذه الخدمة لالتقاط لقطات وتحميلها مباشرة إلى الولايات أو مشاركتها في الدردشات. تجدر الإشارة إلى أن هذا البديل متاح فقط لنظام Android.

كيفية تنشيط الكاميرا الخفية

هناك خياران متاحان. واحد منهم يتطلب الضغط على أي مساحة حرة على الشاشة الرئيسية لبضع ثوان حتى يظهر مصطلح Widgets في الهامش السفلي.

عند النقر فوق خلفية الشاشة الرئيسية، تظهر الحاجيات

يتم الضغط عليه هناك وستظهر قائمة بالتطبيقات، بما في ذلك whatsapp. يجب عليك الدخول إلى هناك وسترى رمز الكاميرا. يجب اختيار هذا الخيار وسيتم إنشاء اختصار لهذه الأداة.

تمت إضافة خيار الكاميرا كاختصار

البديل الآخر هو الضغط باستمرار على أيقونة whatsapp حتى يظهر مصطلح Widgets، وهناك حدد الكاميرا لتحقيق ما سبق.

ماذا يحدث إذا لم يتم العثور على هذا الخيار؟ أحد الاحتمالات هو عدم وجود إصدار محدث من التطبيق. للوصول إلى أحدث إصدار من هذه الخدمة، عليك الانتقال إلى Google Play، والبحث عن whatsapp والنقر على الزر الذي يقول «تحديث». إذا لم يظهر هذا الزر، وكنت ترى فقط الخيار «فتح»، فهذا يعني أن أحدث إصدار من النظام الأساسي مثبت بالفعل.

سيتوقف whatsapp عن العمل على بعض الهواتف المحمولة في نهاية مارس

بحلول نهاية شهر مارس، ستكون الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام iOS 9 أو إصدار سابق، و Android 4.04 أو إصدار سابق، وإصدارات ما قبل KaiOS 2.4 لم تعد متوافقة مع whatsapp. ويرجع ذلك إلى تحديث النظام الذي تقوم به خدمة المراسلة كل عام.

«مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، نحدد كل عام الأجهزة والبرامج الأكثر عفا عليها الزمن ولدينا أقل عدد من المستخدمين لتحديد ما نتوقف عن دعمه. من الممكن أيضًا ألا تحتوي هذه الأجهزة على آخر تحديثات الأمان أو الوظائف المطلوبة لتشغيل whatsapp»، توضح المدونة الرسمية للخدمة.

تبدأ التغييرات دائمًا في يناير وتنتهي في نهاية مارس. كيف تعرف ما هو نظام التشغيل الذي يحتوي عليه هاتفك المحمول؟ بالنسبة إلى iPhone، انتقل إلى الإعدادات/عام ثم اضغط على «معلومات». هذا هو ما سيبدو عليه إصدار البرنامج المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في حالة Android، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات أو الإعدادات، ثم انقر فوق المكان الذي تقول فيه «حول الهاتف» واختر «معلومات البرنامج». هذا هو الطريق بشكل عام على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الاختلاف اعتمادًا على طراز وعلامة الهاتف الخلوي.

من ناحية أخرى، يقوم whatsapp بإخطار المستخدم مسبقًا عندما لا يكون نظام التشغيل الخاص به متوافقًا ويذكرهم، في حالات مختلفة، بتحديثه.

إنشاء ملصقات فريدة

قدم whatsapp مؤخرًا خيارًا جديدًا يسمح لك بإنشاء ملصقات من النظام الأساسي، دون اللجوء إلى خدمات الطرف الثالث.

هذه الأداة متاحة على whatsapp Web و whatsapp Desktop لنظام التشغيل Windows. بمجرد إنشاء الملصق، يمكن حفظه واستخدامه أيضًا في إصدار الهاتف المحمول.

بعد اختيار الصورة، سيتم عرض قائمة من الأدوات لتحريرها

الخطوة الأولى هي فتح whatsapp web أو إصدار Windows وإدخال محادثة. ثم اضغط على أيقونة المقطع ثم ستظهر قائمة حيث يتعين عليك اختيار ما تريد إرساله. هناك عليك اختيار الخيار الذي يقول «ملصق».

سيؤدي القيام بذلك إلى فتح نافذة وسيتعين عليك اختيار الصورة التي تريد استخدامها لإنشاء الرسم المطلوب. يمكن أن يكون هذا أي نوع من المحتوى الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الصور الخاصة بك.

بعد تحديد الصورة، سترى أنه في الهامش العلوي سيكون هناك سلسلة من الأدوات لإنشاء الملصق: يمكنك رسم أو اقتصاص أو تدوير أو كتابة على الصورة. من الممكن أيضًا إضافة الرموز التعبيرية إليها. إنها واجهة بسيطة للغاية والعملية برمتها بديهية للغاية. كما أن لديها زر لإجراء وآخر للتراجع عن التغييرات.

استمر في القراءة:



