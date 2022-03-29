هجوم على الصحفي الرياضي أوسكار لويس «إل تشانغو» كارديناس

العنف في كالي، فالي ديل كاوكا، لا يظهر أي علامة على تناقص. في الساعات القليلة الماضية، أطلق رجال على متن دراجتين دراجتين دراجتين ثلاث مرات على باب منزل المعلق الرياضي، أوسكار لويس «إل تشانغو» كارديناس، التابعة لمحطة الإذاعة RCN و Antena Dos من نفس الشركة.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها وسائل الإعلام، اقترب المهاجمون من منزل كارديناس وفتحوا النار على مدخل المنزل بأسلحة مؤلمة. ولدت الضوضاء الذعر في كل من سكان المنزل والجيران، الذين كانوا يخشون الأسوأ في مواجهة هذا العمل من العنف.

بسبب رد الفعل الفوري من شرطة العاصمة سانتياغو دي كالي وكذلك أعضاء وحدة النموذج الوطني للمراقبة من قبل الأرباع وصلوا إلى مكان الحادث لمناقشة الوضع. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في وقت كتابة هذه المذكرة.

وبالمثل، بدأت السلطات في جمع مواد إثباتية رئيسية لتحديد هوية المجرمين المزعومين الذين اقتحموا سلام «إل تشانغو» كارديناس وكذلك لتوضيح أسباب الهجوم الذي أدى إلى رفض المواطنين.

ولم تصدر «الشانغو» أي بيانات تتعلق بالهجوم؛ إلا أن أفراد الشرطة الوطنية أشاروا إلى أنهم سيرافقون الصحفي وأسرته خلال الساعات التالية.

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