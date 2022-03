من تم ترشيحه 52 مرة لجائزة الأوسكار

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

الأحد المقبل، 27 مارس، سيتم عقد حفل توزيع جوائز الأوسكار 94، الجوائز التي تمنحها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية لأفضل السينما في فئات مختلفة، بما في ذلك «أفضل فيلم»، «أفضل ممثل»، «أفضل ممثلة» و «أفضل مخرج». منذ الإصدار الأول، تم اعتبار العديد من الفنانين يتلقون التمثال الذهبي الذي طال انتظاره، لكن القليل منهم نجح.

وقد تم التفكير في العديد منهم في أكثر من مناسبة. هذه هي حالة جون ويليامز، الملحن الأمريكي الشهير الذي تم ترشيحه طوال حياته المهنية في الوسط 52 مرة، مسجلاً رقمًا قياسيًا بعيدًا عن المطابقة. على الرغم من صموده، إلا أنه فاز بخمس جوائز أوسكار فقط في مسيرته التي تزيد عن 60 عامًا عن مؤلفاته غير العادية.

كانت المرة الأولى التي يعتبر فيها الموسيقي سيحصل على الجائزة في عام 1968 في فئة «أفضل تنسيق أو تكيف أو علاج» لعمله المنجز لصالح وادي الدمى، وهو فيلم من بطولة باتي ديوك وباربرا باركنز وجاكلين سوزان وشارون تيت وسوزان هايوارد وبول بيرك. لسوء الحظ لم يفز

يبلغ عمر الملحن 90 عامًا وأكثر من 60 عامًا. أرشيف الويب

ظهر اسمه مرة أخرى على قوائم المرشحين في عام 1969 بفضل المؤلفات والترتيبات التي قام بها لـ The Reivers (The Rascals or The Thievers) و Goodbye، Mr، Chips، الدراما الرومانسية التي تم تذكرها من بطولة غرير غارسون وتيري كيلبورن وروبرت دونات، وهذا الأخير هو الشخص الذي تلقى تمثال صغير لتفسيره.

لم يكن حتى عام 1972 عندما فاز جون ويليامز بأول جائزة أوسكار له عن «أفضل تنسيق والتكيف وجوقة أصلية» لفيلم فيدلر أون ذا روف، وهو الفيلم الذي تجاوز الأجيال ليصبح فيلم كلاسيكي دولي.

كان عام 1973 عامًا رائعًا للملحن الأمريكي حيث تم ترشيحه ثلاث مرات في نفس الجائزة لأدائه في فيلم الصور، وهو فيلم رعب من إخراج روبرت ألتمان، مغامرة بوسيدون، بطولة جين هاكمان، وتوم سوير، مقتبس من رواية مارك توين.

بين عامي 1974 و 1975، تم ترشيحه للموسيقى التصويرية سندريلا ليبرتي (إذن للحب حتى منتصف الليل) ولأغنية Nice to Be Around. كما تم التفكير فيه من خلال الإنتاج الموسيقي لـ The Towering Inferno (الجحيم في البرج) الذي فاز بسببه بجائزة BAFTA.

قبل نهاية السبعينيات، فاز جون ويليامز بجوائز الأوسكار عن «أفضل موسيقى تصويرية أصلية» من Jaws (Shark) و Star Wars: الحلقة الرابعة - أمل جديد. من لا يتذكر الموسيقى التي يتم تشغيلها عندما يقترب سمكة قرش أو البيئة المظلمة التي تحيط بالفضاء؟ ، كلا الإنتاجين الموسيقيين هما الأكثر شهرة للمؤلف لدرجة أنهما يعتبران روائع تركت بصمة على تاريخ السينما في جميع أنحاء العالم وتميزت بجيل كامل.

على مدى السنوات القليلة المقبلة قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمواجهات قريبة للملك، سوبرمان، حرب النجوم: Espidous V - The Empire Stricks Back، وغزاة التابوت المفقود (إنديانا جونز والصيادين من التابوت المفقود).

جون ويليامز في احتفال حرب النجوم أورلاندو وحفلته الموسيقية للذكرى الأربعين للامتياز

في عام 1983 فازت بجائزة الأوسكار الرابعة لها في نفس الفئة لفيلم E.T. The Extraertirestreal، وهو فيلم خيال علمي صدم بقوله اللقاء بين الإنسانية وفيلم غامض. قام ببطولته هنري توماس ودرو باريمور وروبرت ماكنوغثر وإخراج ستيفن سبيلبرغ. في نفس العام أغنيته إذا كنا في حالة حب تنافس على أفضل أغنية أصلية، لكنها لم تفز.

من 1984 إلى 1992 قام بالترتيبات والتراكيب لحرب النجوم: الحلقة السادسة - عودة الجيداي، إنديانا جونز ومعبد الموت، النهر البري، إمبراطورية الشمس، ساحرات إيستويك، A Stumble Called Love، إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة، Born في يوليو 4, بلدي الفقراء angelito, جون كنيدي والأغاني في مكان ما في ذاكرتي وعندما تكون وحدك, كلها تعتبر في الجوائز السنوية للأكاديمية.

كان حتى عام 1994 أنه فاز له الخامس، وحتى الآن، أوسكار الماضي للموسيقى التصويرية لقائمة شندلر (قائمة شندلر)، وهو فيلم من بطولة ليام نيسون، رالف فينيس، بن كينغسلي، إمبيث دافيدتز. كانت هذه الجائزة الثالثة التي فاز بها جون ويليامز المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ.

«قائمة شندلر» هي واحدة من الأفلام التي تصور المحرقة.

من 1996 إلى 2014، تم ترشيح الملحن مرة أخرى للموسيقى التصويرية لنيكسون، سابرينا، أطفال الشارع، الصداقة، إنقاذ الجندي ريان، رماد أنجيلا، باتريوت، هاري بوتر وحجر الفيلسوف، الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، قبض علي إذا كنت تستطيع، هاري بوتر وسجين أزكابان, مذكرات الغيشا, ميونيخ, مغامرات Tintin, حرب الحصان, لينكولن, لص الكتاب, وكذلك لأغنية ضوء القمر.

من عام 2016 إلى 2020، لعب دور البطولة مرة أخرى في الترشيحات للموسيقى التصويرية الأصلية لحلقات حرب النجوم السابع والسابع والتاسع.

روبرت جرينت ودانيال رادكليف وإيما واتسون، الأبطال الذين لا يُنسى في ملحمة فيلم «هاري بوتر». (رويترز/لوكاس جاكسون/)

من هو الملحن الأمريكي الشهير الذي حصل على 52 ترشيحًا لجائزة الأوسكار؟

ولد جون تاونر ويليامز في 8 فبراير 1932 في نيويورك، الولايات المتحدة، يبلغ من العمر حاليًا 90 عامًا. وقد برع في صناعة الترفيه دوليا كملحن وموصل وعازف بيانو وعازف ترومبون، فضلا عن العزف على الكلارينيت والبوق.

أظهر اهتمامًا بالموسيقى منذ أن كان طفلاً، وذلك بفضل تأثير والده، الذي كان عازف موسيقى الجاز. خلال شبابه, تم تجنيده في سلاح الجو الأمريكي حيث عزف الفرقة العسكرية وغامر لاحقًا في عالم الترفيه من خلال التأليف للتلفزيون.

