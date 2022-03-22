كولومبيا: رينالدو رويدا يعمل مع الفريق بأكمله قبل المباراة الحاسمة ضد بوليفيا

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

يلعب المنتخب الكولومبي آخر مباراة له على أرضه في تصفيات أمريكا الجنوبية متوجهاً إلى قطر 2022. سيكون هذا أمام نظيره البوليفي، الخميس المقبل، 24 مارس في الساعة 6:30 بعد الظهر في ملعب متروبوليتانو في بارانكويلا. بعد يومين من هذا الاجتماع، سيكون رينالدو رويدا أول دورة تدريبية له مع مجموعة كاملة من اللاعبين.

آخر اللاعبين الذين وصلوا، ليلة الاثنين 21 مارس، هم لويس موريل، دافينسون سانشيز، ماثيوس أوريبي، رافائيل بوري وويليام تيسيلو. قام هؤلاء اللاعبون صباح الثلاثاء بأعمال التعافي وفي فترة ما بعد الظهر سيسافرون إلى المقر الرياضي للاتحاد الكولومبي لكرة القدم للعمل الجماعي.

بعض هذه الدعوات لارتداء قميص المنتخب الوطني هي جناح بوكا جونيورز فرانك فابرا وجناح فينورد لويس سينيستيرا, الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام وأعطوا انطباعاتهم عن التحدي القادم لكولومبيا في تاريخ FIFA هذا.

أول من تحدث كان فرانك فابرا، الذي عاد بعد عام من الغياب. هناك كشف ما كان أحد مفاتيح التواجد في واحدة من أفضل لحظاته الرياضية في سن 31:

حول إمكانية عدم التأهل لقطر 2022، كان فابرا مخلصًا وطمأنًا أنه موضوع لم يتم مناقشته في الفريق الداخلي. في الوقت الحالي، تهدف جميع القوى إلى التأهل لأهم بطولة المنتخب الوطني في العالم:

ثم جاء دور لويس سينيستيرا، الذي جاء إلى المنتخب الوطني بعد تسجيله في الكلاسيكية الهولندية ضد Ajax وكونه شخصية في دوري المؤتمرات. دعا الجناح إلى الصفاء قبل مباراة فنزويلا والقلق الأول بشأن يوم الخميس المقبل 24 مارس، منافس بوليفيا:

حول كيفية تجربة هذه المباريات الرئيسية للتأهل لقطر 2022 داخل التشكيلة، علق اللاعب الشاب قائلاً:

أخيرًا، كان Sinisterra ينتقد نفسه وأكد أنه على الرغم من وجود الكثير من المواهب في الفريق الكولومبي، فمن الضروري إعطاء أكثر من 100٪ للحصول على النقاط الست في كلتا المباراتين:

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