La “muerte” de Thalía genera confusión en las redes sociales

En las redes sociales crecieron los rumores sobre el fallecimiento de la cantante mexicana Thalía, quien se encuentra de vacaciones en Aspen con su familia: su marido, Tommy Mottola y sus hijos, Matthew y Sabrina.

El bromista creó una página de Facebook que consiguió un millón de "me gusta". Según informó el sitio MediaMass, en ella se puede leer el siguiente mensaje: "El domingo (14 de julio), aproximadamente a las 11 a.m, nuestra amada cantante falleció. Thalía nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página".

Cabe destacar que, de haber sido una confusión, pudo ser por la muerte de una nena de 13 años que se hizo famosa gracias a los videos que subía a Youtube. La pequeña Talía Joy Castellano falleció acompañada por sus familiares y amigos, luego de una dura batalla contra el cáncer.

Por su parte, tal vez al ver los rumores que crecían y se expandían por Twitter, la cantante de 41 años escribió un mensaje con una foto que hablaba sobre la vida: “Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life” (Queridos, estamos aquí reunidos para transitar esta cosa llamada vida).