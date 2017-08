Ricos en la fibra que ralentiza la digestión y la proteína que produce la saciedad, los porotos o frijoles son uno de los primeros alimentos que se recomiendan para no tener más ganas de comer. Incluso para aquellos que no tratan de perder peso, incorporar frijoles a la dieta resultó en pérdida de peso, según descubrió un estudio de 2016 en el American Journal of Clinical Nutrition. ¿A qué se debe? A que la proteína de la saciedad ayuda a llegar con menos hambre a las comidas.