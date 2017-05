En relación a la nutrición y la salud existen muchas expresiones populares que, aun no siendo verdad, se instalan como tales. Sobre muchas de ellas intentó poner "luz" el doctor Silvio D. Schraier durante sus dos disertaciones en las jornadas. "Estoy seguro que el tejido adiposo tiene mala fama. Es que las personas creen mal y piensan que la grasa es mala y por ende tener grasa está mal. Pero el problema no es tenerla sino que esté en cualquier lugar", explicó con contundencia el Director de la Carrera de Médicos Especialistas en Nutrición de la UBA. También, con la misma intención aseguró que "hay que dejar de pelear con los alimentos creyendo que son los culpables del nivel de colesterol", porque a diferencia de lo que se dice "el colesterol de la comida influye solo en un 30% en el valor del colesterol de la sangre. No le podemos seguir echando la culpa al huevo", sentenció.