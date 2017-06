El Bailando comenzó el 30 de mayo, con la presencia de los cuatro jurados: Ángel de Brito, Moria Casán, Carolina Pampita Ardohain y Marcelo Polino. Federico Bal y Laurita Fernández fueron los encargados de inaugurar la pista con el ritmo disco. No fue casual que la pareja tuviera el honor de bailar primero: una semana antes del estreno anunciaron que estaban separados. La conductora de Combate lo acusó de haberla engañado: "Sería lindo venir acá felices, pero claramente no. Si estás empezando una relación con alguien, no podés tener dos relaciones en paralelo". En 2016, el hijo de Carmen Barbieri también había debutado en medio de un escándalo. En ese momento, se había distanciado de Barbie Vélez. ¿El motivo? Ella aseguraba que le había sido infiel con Laurita. Incluso la pelea llegó a la Justicia, con acusaciones cruzadas por violencia.