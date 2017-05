A las 23.12 sonó Twist and Shout, el temazo de Los Beatles que lo acompaña desde hace 28 temporadas y llegó su clásico "¡Buenas noches América!". Marcelo Tinelli apareció en escena: muy flaco ("bajé cuatro kilos, estoy en 84"), nuevo corte de pelo ("más rocker glam", según su estilista Elvio Casciano), all in black ("Con un estilo más atrevido en donde combina texturas", definió su vestuarista María Vilarino) y con un look super natural ("Con máscaras que iluminan la piel", informó su maquilladora Irene Paré).