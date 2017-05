Ella respondió: "Si estás empezando algo con alguien y es tanto el amor pero tenés dos relaciones en paralelo, no está bien. Tuvimos una charla muy respetuosa, si no queda todo en la nebulosa y no está bueno. Tuvimos una charla honesta y sincera y me pareció que los dos estábamos muy mal. Hacer como que no pasa nada era rarísimo y preferimos decir esta situación, pese a que hay mucho respeto y amor entre nosotros. No es que se terminó y me cuesta bailar con él. No se me fue el amor o el deseo, pero pasaron otras cosas que son importantes en una relación y por eso estamos así".