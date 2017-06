Sin embargo, seguramente también recibirá un buen puntaje de Moria Casán (70) —tiene el voto secreto—, quien la felicitó por ser "una mujer real". "Para que te aguante una hinchada —estuvo presente la barra de Sacachispas—quiere decir que sos popu de verdad. Me encanta como salieron a la pista, tuvieron una gran actitud, una gran alegría, siempre acompañaste. No te presiones con el peso porque sos una mujer real", la alentó "La One".