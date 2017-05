-No sé si me querían o algunos ya se ponían nerviosos. O me mandaban mensajes por otro, y me decían: "che, mirá, se quedó preocupado tal tipo porque vos…". O: "pero si querés ser político, ¿por qué no lo haces conmigo?". Hay algunos algo ansiosos… Sólo digo que yo hoy no lo descarto, veré el día de mañana.