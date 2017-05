"Estuve preso en una cárcel, no tuve ningún tipo de beneficio. No porque me llame Nicolás Traut me iban a dar un beneficio, a dar un teléfono y llamarla o hacer lo que a mí se me antoje… En algún momento esperé una visita. Entendí que si no iba era para no exponerse a esa situación que es muy complicada. Entiendo que no lo haya hecho y lamento todo lo que le hice vivir", explicó, muy dolido.