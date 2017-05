"Conmigo fueron en todo momento muy amables los policías y el fiscal. Me decían que me quedara tranquila, yo lloraba y temblaba. Lo tenían esposado y no me dejaban acercarme. Yo todavía estoy medicada y no sé si estoy en condiciones de hacer un análisis de todo esto. No sé qué pensar, no sé que conclusión sacar. Por supuesto que si la Justicia dictamina que todo esto es cierto voy a pedir la nulidad de mi matrimonio", agregó Laura en una charla con la periodista Débora Pérez Volpin.