Mientras la Justicia continúa con la investigación por un millonario robo al Municipio de 25 de Mayo, donde estaría involucrado el piloto de TC 2000 Nicolás Traut (39), Laura Miller (42) se ubica desde hace unas horas en una situación incómoda. Sucede que cuando su marido fue detenido, la cantante declaró: "No tuve mi un dato que me hiciera levantar sospecha, si no, no me hubiera casado".