Además de la mentira, le duele que en todo el tiempo que Traut lleva detenido (31 días), sólo la llamó una vez y no precisamente para saber de ella: "Se contactó conmigo porque se enteró que iba a ir a ver al fiscal. La charla está grabada, fue para persuadirme de que no fuera, gracias a Dios fui y nunca más llamó, no se preocupó por mi salud ni por nada. No sé por qué tenía tantas ganas de que no me juntara con el fiscal, o lo podemos suponer".