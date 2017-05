"Estimados yo ya hice mis sugerencias en base a lo que consideré conveniente para que podamos tener éxito en la gestión que nos encargó la Procuradora y que ya lleva dos fracasos. Insisto en que lo del certificado fiscal depende de nosotros y no de la uai, a la que no se le somete a consideración el expediente en forma previa y que si a posteriori hiciera una observación se le puede contestar de mil maneras incluso con ejemplo de lo que hizo la Sigen con Anses. No sería la primera vez y no es factor de preocupación… No voy a insistir con estas modificaciones pero quiero dejar sentado lo que a mí me pareció debíamos considerar para ir en la dirección de lo que supuestamente queremos. A esta altura vuelvo a priorizar los tiempos, así que no sugiero más sobre el pliego pero aprobémoslo así podemos estar publicando pronto. Como estamos ahora que nos entusiasmamos con un edificio y deberíamos dar señales que realmente nos interesa comprar prefiero que cumplamos en mostrar cierta premura (aún cuando no volquemos en el pliego todo lo necesario para que se vea desde afuera nuestra voluntad) es preferible apurarse con lo que está antes que seguir dando señales en contra de lo que manifestamos demorando la posible compra".