Delfino-que aportó sus intercambios de mails con Bellingi y otros investigados- fue muy clara cuando dijo que en el proceso licitatorio no hubo ninguna "irregularidad en la acepción de violación a las ley, a las normas, y a las reglamentaciones no, no porque si no lo tendría que haber dicho…Pero a la luz del tiempo transcurrido y de los hechos de público y notorio que salieron en los diarios, empecé a rever con otro significado muscas de las cuestiones que relaté".