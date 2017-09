"Trabajo en lo que puedo hacer y probar mis límites", aseguró Garret a Cosmopolitan. Después de todo, aunque no hay garantía de que retome en algún momento el control completo sobre sus extremidades, los médicos le han recomendado el ejercicio ya que puede fomentar la regeneración nerviosa. "Realmente no puedes saber qué funcionalidad has conseguido sin intentar moverlo", agregó Garret.