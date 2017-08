Yulissa no sólo enseña clases en San Francisco, sino que recientemente comenzó a dictar clases en Alaska en el Congreso Nacional del Síndrome de Down. Sin dudas revolucionó el mundo de las artes demostrándole a miles de personas que con esfuerzo y dedicación todo se puede. Ella ya forjó los primeros pasos de un camino en aptitud para personas como ella, y mostró al mundo entero que los sueños no tiene límites ni barreras.