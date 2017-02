En diciembre de ese año el ex futbolista de Boca y Almirante Brown, hoy devenido en técnico, Blas Armando Giunta, acudió a Agremiados en busca de ayuda. Fue un pedido desesperado en momentos en que la vida de su hija estaba en serio riesgo a causa de una insuficiencia renal. El resultado, en palabras del propio ex mediocampista: "Cuando empecé a tramitar la obra social para mi nena, fue imposible que la aceptaran. Nadie te la agarra con un problema así. Por eso, hace un año y medio decidí ir a golpear las puertas del gremio nuestro para ver si podía anotarla ahí, como ex jugador, porque mi hija estaba grave. Hablé con Sergio Marchi, que había sido compañero mío en San Lorenzo, para ver si me podía dar una mano. Y me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que no podían hacer nada por mí. Ni me dieron muchas opciones tampoco".