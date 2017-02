"FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 03/03/2017. Los IRRESPONSABLES DIRIGENTES DE NUMEROSOS CLUBES, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su DESIDIA E INDIFERENCIA, no atinando a dar respuesta a los reclamos. Por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada".