La conferencia inaugural que brindó el autor de El espectáculo del tiempo y El artista más grande del mundo, entre otros libros, no sólo cautivó, también hizo reír y reflexionar a un auditorio lleno de periodistas, escritores y lectores. Por su boca pasaron nombres destacados —además de los ya mencionados— como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Deleuze, David Lynch y Dominique de Roux, junto a ideas concisas sobre la imposibilidad de atrapar a la literatura y entenderla a la perfección. "El escritor es lo contrario del monografista: no es un violentólogo, nunca sabe de lo que está hablando, no tiene tema. Pero si por accidente llegara a tenerlo, no debería ser para hacerse entender por las buenas", remarcó.