-Sí, totalmente. La poesía tiene algo en el ritmo que me encanta y que me atrae un montón. He tenido épocas en las que no leo poesía, pero desde hace dos años me he vuelto más fanática. Todas las demás formas de arte, la escritura, la pintura, la fotografía de alguna manera entran en el sistema económico; la poesía no. No se puede decir otra cosa que la poesía no tiene otro atractivo que ser poesía. Hay algo como muy libre. Y ahora que estamos todo el tiempo con la pantalla es eso de mirar la palabra, es bonito. Leer un poema es lo más vulnerable que hay, yo creo.