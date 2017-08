18.30 hs / Biblioteca Nacional – Auditorio

Panel. La canción como texto

Sjón, Pablo Schanton, Julieta Venegas

Modera: Pablo Plotkin

Sentir una canción antes de hacerla, bocetar, borrar, y volver de nuevo. Y no, no es lo mismo que un poema, aunque parezca. ¿Qué es lo que realmente nos seduce de una canción? Si bien no deja de ser una alquimia de texto más música, ¿por qué una canción siempre termina siendo mucho más que la suma de sus partes?