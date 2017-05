Más recientemente, Strand puede verse en la serie de Netflix Master of None, con su protagonista Dev (Aziz Ansari) recorriendo las abarrotadas estanterías de la librería en el último episodio de la primera temporada. Pero la lista es enorme: escenas de obras de Woody Allen o la mismísima Sarah Jessica Parker, en Sex and The City, pasaron por la librería que hoy, además de ofrecer libros, se convirtió en una suerte de ícono de la cultura pop. De hecho y por iniciativa de Nancy Bass, en el local pueden conseguirse las ya clásicas bolsas de mano de Strand, con diferentes diseños y el logo de la librería, además de pins, libretas y otros objetos.

"Nos vemos a nosotros mismo no sólo como una librería, sino como un espacio de conversación, cultura y comunidad", señala Altshuler y adelanta que durante junio, para celebrar sus 90 años, Strand prepara, entre diversas lecturas y actividades, un concurso para quienes diseñen señaladores alusivos al aniversario y, por supuesto, una enorme fiesta de cumpleaños.