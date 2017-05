-Con muchísima expectativa. Todo este tiempo, en este último tramo, cuando fui convocado por Horacio Rodríguez Larreta, me pareció oportuna la decisión de llevar a cabo una restauración integral de ese maravilloso edificio, quizás el más importante del modernismo, del racionalismo, que tiene la Argentina. Un edificio que es un emblema cultural y una referencia no solo para los porteños sino para todos los argentinos. Estoy convencido de que esta reforma integral, por la calidad, el respeto patrimonial y los mejoramientos tecnológicos y de seguridad que se hicieron, va a dejar muy contentos no solo a los amantes del teatro sino a todos los que lo visiten. Ojalá el San Martín vuelva a ser un lugar de formación de nuevos públicos. Un lugar en donde, como siempre, puedas llegar a las 10 de la mañana sin saber qué vas a hacer, e irte a las 12 de la noche, por la cantidad de cosas y ofertas que vas a poder elegir.