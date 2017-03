Cada tanto el Nobel de Literatura permite que lleguen al mundo autores que de otro modo no habrían sido traducidos y reeditados fuera de mercados selectos; muchos de nosotros jamás hubiéramos oído hablar de Svetlana Alexiévich si no hubiera ganando el premio en 2015, pero por suerte sucedió y no solo escuchamos su nombre sino que accedimos a traducciones de algunas de sus obras más importantes. Alexiévich ha dicho en varias entrevistas que cree que la realidad tiene una magia que la ficción no puede fingir; estemos o no de acuerdo, la sensación que nos dan los relatos de La guerra no tiene rostro de mujer es que hay historias que no se pueden inventar. Las historias que le contaron a Alexiévich las mujeres del Ejército Rojo no tienen moraleja, no están escritas para que amemos la vida o nos sintamos agradecidos: tienen la estructura extraordinaria de la vida cotidiana, en las que la violencia y el desamparo se mezclan con la costumbre y el discurrir sin pausa de los días, la calidez se funde con el horror y algunas cosas aparecen borroneadas por el olvido. Si a esta sobredosis de realidad le sumamos la maestría narrativa de Alexiévich para contar sin sensacionalismos ni limar las asperezas, La guerra no tiene rostro de mujer es un libro fascinante, donde trasluce una voz de autora pero también muchas otras igual de penetrantes.