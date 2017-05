No debían haber pasado dos o tres veces de mi primera visita. Eran los últimos días del año 2008, y Trejo lo soltó mientras discutía algún asunto trascendental desde uno de sus sitios predilectos: el baño. Usted no me leyó. Le repliqué que sí. Mario, usted sabe perfectamente que conozco todos los poemas de El Uso de la Palabra –dije, en referencia a su único libro, ganador del Premio Casa de las Américas en Cuba. Sí, pero no leyó a Alberto Vanasco –respondió Trejo desde el inodoro mientras yo escuchaba desde fuera. Y Vanasco y yo somos una misma persona.