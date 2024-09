Por qué las escuelas están destrozando los patios de recreo de asfalto en Estados Unidos

A medida que el clima cambia, la urgencia de reverdecer las escuelas urbanas aumenta (REUTERS/Brendan McDermid)

De niña, Natalie McHugh solía jugar en las vastas extensiones de asfalto y hormigón que cubrían los patios de los colegios de la ciudad.

Cuando era estudiante, no se preguntaba por qué no había más árboles ni se lo pensaba dos veces durante sus décadas como educadora en la Southwark Elementary School, en el sur de Filadelfia. Entonces, un día, mientras McHugh supervisaba el recreo con el director del colegio, su jefe dijo algo que le hizo ver todo ese asfalto de otra manera: “Me dijo: ‘Esto no está bien, Nat’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’”.

Desde entonces, el patio de la escuela de Southwark se ha transformado, y es uno de los más de doce de Filadelfia en los que Trust for Public Land, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a crear parques públicos, ha hecho cosas como plantar árboles, construir jardines de lluvia e instalar equipos de juego y un aula al aire libre.

El Trust for Public Land ha renovado más de 300 patios escolares en 23 estados de EEUU (REUTERS/Borja Suarez)

Activistas y padres llevan mucho tiempo trabajando, escuela por escuela, para convertir los patios de asfalto en islas verdes. Pero a medida que el cambio climático dispara las temperaturas, el movimiento para sustituir el pavimento que absorbe el calor alrededor de las escuelas se ha hecho más urgente.

Distritos escolares, ciudades y estados se suman cada vez más a la causa, alentados por estudios que demuestran que las zonas de juego de asfalto -muchas de las cuales se instalaron hace décadas- aumentan los riesgos para la salud del calor extremo.

Trust for Public Land, que ha ayudado a renovar más de 300 patios de recreo en 23 estados y en tierras tribales, califica la necesidad de enorme. Según el grupo, las escuelas públicas ocupan unas 800 mil hectáreas de terreno, gran parte del cual ha sido despojado de árboles.

En las ciudades, las temperaturas suelen ser más altas en los barrios densos y de bajos ingresos con poca cubierta arbórea, donde las carreteras, los edificios y los aparcamientos absorben los rayos del sol, lo que se conoce como efecto isla de calor urbano. Según Kelly Turner, experta en calor de la UCLA, los colegios de estas zonas suelen ser aún más calurosos, porque tienen menos sombra y más asfalto.

Las temperaturas son más altas en barrios urbanos con menor cantidad de árboles (REUTERS/Mike Segar)

“Las escuelas son básicamente desiertos de sombra”, afirma Turner, que ha estudiado las escuelas públicas de Los Ángeles y trabaja para cuantificar cuánta sombra es suficiente para mantener seguros a los niños.

“A menudo, lo que vemos en los espacios de juego al aire libre, donde en los años 80 se pensaba que el asfalto era la superficie más segura, es una pequeña isla de calor dentro de una isla de calor mayor”, explica Jennifer Vanos, profesora asociada de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Estatal de Arizona.

Esto no es exclusivo de los distritos escolares urbanos, añadió Vanos. “Va a ser un problema en todas partes debido a las formas en que las escuelas han sido simplemente pavimentadas”. Los espacios de juego más calurosos están aumentando el riesgo de quemaduras por contacto y enfermedades por calor entre los niños.

Investigadores de la UCLA han documentado temperaturas superficiales de 62 grados Celsius en el asfalto de los patios de colegio y han descubierto que el caucho y el césped artificial, alternativas al pavimento a las que recurren muchos distritos, pueden calentarse aún más.

California y Los Ángeles aportan fondos significativos para plantación de árboles y creación de sombra en colegios (REUTERS/Lucy Nicholson)

Este verano, el gobernador y la asamblea legislativa de California acordaron presentar a los votantes en noviembre un bono escolar de 10.000 millones de dólares. Si se aprueba, una parte se destinará a plantar árboles y reducir la cantidad de pavimento alrededor de los colegios públicos.

En Los Ángeles, el distrito escolar se ha comprometido a destinar 500 millones de dólares a proyectos ecológicos, y la junta ha aprobado un bono de 9.000 millones de dólares para instalaciones escolares, el mayor de su historia, de los cuales unos 1.250 millones podrían destinarse a plantar árboles, crear estructuras de sombra y eliminar asfalto.

Hay otros cambios que el Estado puede promulgar sin la aprobación de los votantes. California está invirtiendo millones en plantar árboles en los patios de recreo de las escuelas de todo el estado, en colaboración con Green Schoolyards America, una organización sin ánimo de lucro que ayudó a los distritos escolares de San Francisco y Oakland a poner en marcha programas de renovación de los espacios de recreo.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se compromete a convertir en zonas verdes al menos el 30% de sus patios (REUTERS/Amira Karaoud)

La directora general de la organización, Sharon Danks, dijo que se están realizando los primeros esfuerzos para replicar este trabajo en Nevada y Nuevo México. “Cuando se plantan árboles, también se obtienen beneficios para el bienestar de los niños, para su aprendizaje, para el juego, para el acceso a la comunidad”, dijo Danks. “Pero este trabajo tiene que ver sobre todo con el calor y la mitigación de los efectos del cambio climático”.

En la actualidad, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se ha fijado el objetivo de convertir en zonas verdes al menos el 30% de los patios de las escuelas, un proyecto de varios años de duración cuyo coste se estima en 3.000 millones de dólares.

Según sus propias estimaciones, unas 475 escuelas no cumplen esa norma y, de ellas, más de 200 escuelas primarias tienen menos de un 10% de zonas verdes. Este análisis no incluye los aparcamientos escolares ni las zonas de entrega de camiones, superficies pavimentadas que probablemente permanecerán así y elevarán la temperatura en torno a las escuelas.

Un centenar de escuelas tienen proyectos ecológicos en fase de diseño o construcción, según las autoridades. Mientras tanto, el distrito ha empezado a proporcionar a los centros escolares nebulizadores y carpas de sombra.

El asfalto se ha convertido en pequeñas islas de calor dentro de una mayor área urbana afectada por el mismo problema (REUTERS/Eric Gaillard)

Un ejemplo de lo calurosas que pueden llegar a ser las zonas cercanas a los colegios es la temperatura superficial que superó los 71 grados en el patio de una escuela primaria pública de Los Ángeles un lunes por la tarde de mayo de 2021, según los datos recogidos por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Un portavoz de LA Unified dijo que el distrito está planeando reverdecer el patio de la escuela primaria Sunny Brae y espera solicitar propuestas de construcción a principios de 2025.

Turner ha encontrado escuelas en Los Ángeles que, bajo el resplandor del mediodía, tienen menos de un 1% de sombra. “Cuando hemos cuantificado la cantidad de sombra en las escuelas en comparación con las comunidades que las rodean, en prácticamente todas, la escuela tiene menos sombra”, dijo.

“Si supieran lo que están haciendo, no habrían hecho lo que hicieron hace 30 o 40 años”, afirma Christos Chrysiliou, jefe de ecosostenibilidad de L.A. Unified, refiriéndose al pasado entusiasmo del distrito por el asfalto. “Era bajo otra lógica, otro pensamiento, pero los impactos se han hecho mayores”.

La dificultad de solucionar el problema quedó patente en la escuela primaria Webster, en el barrio de Kensington de Filadelfia.

Los patios de asfalto alcanzan temperaturas superficiales de hasta 63 grados Celsius (REUTERS/Jeenah Moon)

Un mar de asfalto recibía a los alumnos que llegaban a la escuela, sólo interrumpido por algunos bancos de madera, un asta de bandera flanqueada por bolardos metálicos y un período de hormigón donde los camiones depositan las entregas de gasóleo de calefacción en depósitos subterráneos. No había árboles, toboganes ni columpios. Era un espacio de juego tan atractivo como el aparcamiento del colegio.

Arrancar todo ese asfalto es caro, dicen sus defensores, y las escuelas urbanas suelen tener más asfalto para empezar. Esto puede hacer que reverdecer un patio de colegio como el de Webster sea mucho más costoso que renovar el patio de un colegio de las afueras, aunque los grandes distritos urbanos suelen tener menos dinero para gastar.

Webster, tras años de espera, figura ahora en la lista de escuelas que renovará el Trust for Public Land. La organización sin ánimo de lucro trabajará el año que viene con una clase de tercer curso y arquitectos paisajistas para diseñar un nuevo patio escolar.

Los proyectos de este tipo pueden tardar de dos a tres años en completarse, con un coste que oscila entre 400.000 y 2,5 millones de dólares, según Danielle Denk, que dirige el trabajo de transformación de patios escolares de la organización. En Filadelfia, la mayor parte del dinero para estos proyectos procede del departamento de aguas, que intenta que la ciudad sea más capaz de absorber la escorrentía de las tormentas.

Plantar árboles no solo mejora el bienestar de los niños, sino que también mitiga los efectos del cambio climático (REUTERS/Ammar Awad)

Para convencer a los estados de que financien estos proyectos a largo plazo es necesaria “una demostración de este trabajo en muchos lugares distintos, para que la gente pueda empezar a entender lo que podría haber si abogaran por ello”, dijo Denk.

Las disparidades de financiación entre distritos escolares son otro obstáculo, según los defensores. Debido a que los distritos más pobres no pueden permitirse grandes equipos de mantenimiento, los defensores dijeron que los funcionarios a veces están menos entusiasmados con la sustitución del pavimento por materiales más frescos, como virutas de madera y granito descompuesto, prefiriendo el césped artificial y el caucho. Estos materiales pueden ser más baratos de mantener, pero brutalmente calientes.

Algunos distritos se han negado a instalar estructuras de sombra, alegando problemas de responsabilidad civil y mantenimiento, según sus defensores. Otros temen plantar árboles porque los niños podrían tropezar con ellos. Muchos de los debates, según Turner, están motivados por la falta de financiación, ya que los distritos escolares y los defensores luchan por crear la mayor refrigeración con el menor gasto posible.

“Todo el mundo sabe cómo diseñar un espacio fresco: Hay que poner más vegetación, mucha sombra y mucha ventilación cruzada. El problema es la financiación”, afirma. “¿Están dispuestos los votantes a aportar realmente el dinero necesario para que nuestras escuelas sean seguras para los niños dentro de 20 o 30 años?”.

(c) 2024, The Washington Post