Grandes discográficas demandaron a dos startups por entrenar modelos de Inteligencia Artificial con sus canciones

Los mayores sellos discográficos del mundo demandaron a dos empresas de inteligencia artificial (IA), adoptando una postura agresiva para proteger su propiedad intelectual frente a una tecnología que facilita la generación de música a partir de canciones ya existentes.

La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos presentó el lunes 24 de junio dos demandas contra Suno AI y Uncharted Labs Inc, creadora de Udio AI, en nombre de Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment.

Las demandas alegan que las empresas están entrenando ilegalmente sus modelos de IA con cantidades masivas de grabaciones sonoras protegidas por derechos de autor. La RIAA, que agrupa a los sellos discográficos, solicita una indemnización de hasta 150.000 dólares “por obra infringida”. Esto podría suponer miles de millones de dólares.

“La comunidad musical ha adoptado la IA, y ya nos estamos asociando y colaborando con desarrolladores responsables para construir herramientas de IA sostenibles centradas en la creatividad humana que pongan a los artistas y compositores a cargo”, dijo Mitch Glazier, director ejecutivo de la RIAA, en un comunicado.

“Pero sólo tendremos éxito si los desarrolladores están dispuestos a colaborar con nosotros. Los servicios sin licencia como Suno y Udio que afirman que es ‘justo’ copiar el trabajo de toda la vida de un artista y explotarlo para su propio beneficio sin consentimiento ni pago hacen retroceder la promesa de una IA genuinamente innovadora para todos nosotros”.

Suno y Udio son dos de las nuevas empresas que utilizan la IA generativa para automatizar el proceso de creación musical. Los usuarios pueden teclear una breve instrucción, como “una canción electro-pop sobre fresas”, y el software de cualquiera de las dos empresas escupirá música con sonido humano en cuestión de segundos. Para crear sus sistemas de IA, las empresas deben primero entrenar su software con enormes conjuntos de datos, que pueden estar compuestos por muchos millones de datos individuales.

Fundada en 2022, Suno, con sede en Cambridge, Massachusetts, lanzó su software de creación musical el año pasado y recaudó 125 millones de dólares en mayo. Udio, creada por antiguos investigadores e ingenieros de Google DeepMind y con sede en Nueva York, presentó una versión “beta” de su software en abril y recaudó 10 millones de dólares en financiación.

Ambas ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear algunas canciones de forma gratuita, así como suscripciones mensuales a quienes deseen crear más.

El desafío legal de la industria musical es sólo el último ejemplo de colisión entre la tecnología y las industrias creativas, ya que la IA generativa se utiliza cada vez más para producir todo tipo de contenidos.

Empresas como Midjourney, OpenAI y Stability AI construyeron sus modelos de IA generadora de medios con conjuntos de datos que extraen imágenes de Internet. Aunque argumentan que esta práctica está protegida por la doctrina del uso justo de la legislación estadounidense sobre derechos de autor, ha provocado indignación y demandas judiciales.

En la industria musical, artistas y discográficas ven en la IA una amenaza potencial. Cientos de músicos, entre ellos Billie Eilish, Miranda Lambert y Aerosmith, firmaron en abril una carta abierta a través de la organización sin ánimo de lucro Artist Rights Alliance, en la que instaban a los desarrolladores de IA, las empresas tecnológicas y otros a poner fin a su uso “para vulnerar y devaluar los derechos de los artistas humanos”.

Al mismo tiempo, los sellos discográficos se esfuerzan por equilibrar el potencial creativo de esta tecnología en rápida evolución con la protección de los derechos de los artistas y sus propios beneficios.

Según la demanda contra Udio, “la inteligencia artificial encierra promesas y peligros”. “A medida que surgen herramientas de IA más potentes y sofisticadas, aumenta la posibilidad de que la IA se integre en los procesos de creación, producción y distribución de música. Si se desarrollan con el permiso y la participación de los titulares de derechos de autor, las herramientas generativas de IA podrán ayudar a los seres humanos a crear y producir música nueva e innovadora”.

Pero esas mismas herramientas, si no se despliegan de forma responsable, también corren el riesgo de crear “daños irreparables” a los artistas, los sellos discográficos y la industria, “reduciendo inevitablemente la calidad de la nueva música disponible para los consumidores y disminuyendo nuestra cultura”.

Cuando Bloomberg News les preguntó en abril, ni Suno ni Udio quisieron precisar en qué se basan sus sistemas de inteligencia artificial. El cofundador y consejero delegado de Udio, David Ding, dijo que la empresa utilizaba datos disponibles públicamente en Internet. “Intentamos lanzar nuestra red lo más lejos posible para poder representar todas las tradiciones musicales en nuestro modelo”, dijo Ding en su momento.

El cofundador de Suno, Mikey Shulman, declaró en abril que los datos de entrenamiento son, en cierto modo, incluso más importantes que la forma en que la empresa construye su software de IA, “por lo que guardamos ese secreto con bastante celo”. Shulman también dijo que las prácticas de Suno son “legales” y “bastante en línea con lo que otras personas están haciendo”.

Sorprendentemente similares

La música generada con los servicios puede, en ocasiones, sonar notablemente similar a la música protegida por derechos de autor. Ed Newton-Rex, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Fairly Trained, que certifica los modelos de inteligencia artificial entrenados con datos protegidos por derechos de autor, afirma que le resultó fácil generar una serie de canciones con el software de ambas empresas que sonaban muy parecidas a artistas como Queen, Abba, Oasis, Blink-182 y Ed Sheeran.

En las demandas del lunes, la RIAA afirma que en parte de la música procedente de Suno y Udio aparecen auténticas etiquetas de productor, y que las personas que utilizan los servicios han generado sonidos muy similares a numerosas canciones creadas por artistas, como My Girl, de The Temptations, American Idiot, de Green Day, y All I Want for Christmas, de Mariah Carey.

También han producido voces que no se distinguen de las de artistas famosos, como Lin-Manuel Miranda, Bruce Springsteen y Michael Jackson, según la RIAA.

Shulman dijo que Suno estaba pensando en cómo compensar eventualmente a los artistas musicales por su trabajo, pero que “ahora mismo no hay una buena forma de hacerlo”. “Trabajamos muy estrechamente con abogados para asegurarnos de que lo que estamos haciendo es legal y estándar en la industria”, dijo en abril. “Si la ley cambia, obviamente cambiaríamos nuestro negocio en un sentido u otro”.

La industria musical quiere adelantarse a la tecnología antes de que sea demasiado tarde y ya ha puesto sobre aviso a las startups de IA.

En octubre, la división de edición musical de UMG demandó a Anthropic, una empresa de IA generativa, por reclamaciones similares, centradas en particular en la supuesta copia de letras de canciones. En mayo, Sony Music envió una carta a más de 700 empresas de IA y servicios de streaming advirtiéndoles de que no utilizaran el material protegido por derechos de autor de la discográfica sin permiso y licencia explícitos.

Dijo que tenía razones para creer que su contenido ya se había utilizado para entrenar, desarrollar o comercializar sistemas de IA sin su permiso. La RIAA alega que Suno y Udio, ya sea a través de un inversor o de ejecutivos internos, han admitido esencialmente haber utilizado material protegido por derechos de autor para desarrollar sus modelos.

Uno de los primeros inversores de Suno declaró que probablemente no habría invertido en la empresa si hubiera llegado a acuerdos con las discográficas cuando empezó, según la denuncia. Dijo que defenderse de las demandas era un riesgo necesario.

Según Pamela Samuelson, experta en derechos de autor digitales y profesora de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, las empresas de IA generativa tienen argumentos plausibles para defenderse del uso indebido de obras como datos de entrenamiento.

Pero dijo que los tribunales podrían considerar la música de forma diferente a como lo harían con otras obras como el código informático, el texto o las imágenes. “El tipo de datos podría ser importante”, afirma Samuelson. “Podría ver a los tribunales haciendo distinciones basadas en eso”.

El caso contra Suno se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y el caso contra Uncharted Labs se presentó en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York.

