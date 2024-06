Esta aplicación gratuita es la favorita de los expertos para información sobre incendios forestales

Watch Duty proporciona mapas en tiempo real de incendios forestales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las fuentes de información más confiables sobre incendios forestales es una aplicación administrada principalmente por voluntarios y con un presupuesto reducido. Se llama Watch Duty y comenzó en 2021 como un proyecto apasionante del fundador de una nueva empresa de Silicon Valley, John Mills. Se mudó a una zona propensa a incendios forestales en el norte de California y se sintió aterrorizado por lo difícil que era encontrar información confiable sobre los peligros de los incendios.

Un experto tras otro dijo que Watch Duty es su recurso de referencia para obtener información, incluidos mapas de incendios forestales, las actividades de los equipos de extinción de incendios, alertas de calidad del aire y órdenes oficiales de evacuación. “Es la aplicación que más uso ahora y realmente me gusta”, dijo Michael Gollner, profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley cuya investigación se centra en los incendios forestales.

Incluso si no corre el riesgo de sufrir incendios forestales, probablemente todos enfrentaremos desastres naturales como inundaciones, tornados, huracanes, terremotos, tormentas de nieve o calor extremo. Watch Duty es un ejemplo de tecnología que potencia la experiencia de funcionarios gubernamentales y aficionados para mantenernos informados y más seguros durante las crisis.

Cómo utilizar Watch Duty

Watch Duty reúne fuentes oficiales, como informes de noticias de las fuerzas del orden y transmisiones de incendios por cámaras de video, con información compilada por personal capacitado y voluntarios que escuchan comunicaciones por radio de seguridad pública. (Algunos de ellos son bomberos retirados u otro personal de seguridad pública).

En el feed de la aplicación, Watch Duty intenta compilar y dar sentido a la confusión de información. Puede registrarse para recibir notificaciones gratuitas de incendios forestales para condados en aproximadamente una docena de estados. Anthony Zarate en Spokane, Washington, es fanático de Watch Duty y recomendó la aplicación a los vecinos durante un reciente incendio forestal en el área.

Voluntarios y bomberos retirados aportan datos a Watch Duty.(AP Foto/Eric Thayer)

Zárate dijo que Watch Duty le ahorra tener que buscar en noticias locales, notificaciones de seguridad pública, publicaciones en línea y otras fuentes. “Toma las mejores partes de las redes sociales y los servicios públicos y los pone todos en un solo lugar”, dijo Zárate. Expertos como Gollner dicen que Watch Duty es útil para controlar los incendios y mantenerse alerta, pero no sustituye la información oficial ni las órdenes de evacuación del gobierno.

Issac Sánchez, subdirector de comunicaciones de la agencia de extinción de incendios de California conocida como Cal Fire, dijo que fuentes de información no oficiales como Watch Duty podrían carecer de los matices o el contexto de las comunicaciones públicas de los gobiernos. “Cualquier cosa que usted elija hacer para mejorar su conocimiento de la situación, Cal Fire lo apoya”, dijo Sánchez. “Solo tenga en cuenta que las fuentes que escuche pueden no ser oficiales”.

La aplicación Watch Duty muestra cuándo la información proviene de su personal o voluntarios, llamados “reporteros”, y cuándo proviene de una fuente oficial como Cal Fire. Ninguna fuente de información es completamente confiable. Los servicios de telefonía móvil e Internet pueden fallar durante los incendios e interrumpir las comunicaciones de las personas. Gollner también dijo que la gente no debería volverse complaciente si ahora hay un incendio forestal lejos de ellos. Las condiciones de fuego y viento pueden cambiar rápidamente.

Los orígenes de Watch Duty

Hace más de una década, Mills fundó una empresa de software que ayudaba a cadenas de restaurantes con tareas como listas de verificación de seguridad alimentaria. En 2019, Mills compró una propiedad al norte de San Francisco que esperaba que fuera su futuro hogar. Se quedó allí cuando llegó la pandemia en 2020.

Durante los incendios forestales de ese año, Mills dijo que no tenía suficiente información sobre lo que estaba sucediendo y qué hacer. Se encontró pegado a las publicaciones en las redes sociales de aficionados que recopilaban información sobre incendios forestales a partir de comunicaciones de seguridad pública que se transmiten en línea. Mills dijo que la idea de Watch Duty surgió de sus experiencias, sus discusiones con grupos comunitarios y funcionarios locales, y de ver cómo un centro de servicios de emergencia luchaba con un software torpe para enviar ayuda.

La aplicación envía notificaciones gratuitas de alerta de incendios. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Invirtió un millón de dólares de su dinero para iniciar Watch Duty y convenció a personas que conocía en Silicon Valley para que le ayudaran a escribir el código informático de la aplicación. Mills también reclutó a algunas de las personas que habían conseguido seguidores en las redes sociales para sus publicaciones sobre incendios forestales.

En la primera semana que Watch Duty estuvo disponible en tres condados de California, dijo Mills, la aplicación tuvo decenas de miles de usuarios. En el último mes, dijo, Watch Duty tuvo aproximadamente 1,1 millones de usuarios. Watch Duty es una organización sin fines de lucro. Los miembros que pagan 25 dólares al año tienen acceso a funciones adicionales como el seguimiento de vuelos de aviones de extinción de incendios.

Mills quiere ampliar Watch Duty para cubrir otros tipos de desastres naturales. “No puedo pensar en nada mejor que pueda hacer con mi vida que esto”, dijo.

Cómo mantenerse informado y preparado para incendios forestales u otros desastres naturales

Regístrese para recibir alertas de emergencia en su área. Los residentes de California pueden utilizar el sitio Ready for Wildfire para registrarse para recibir alertas de emergencia. O busque en la web el nombre de su condado y “alertas de emergencia”. En algunos condados, puede enviar un mensaje de texto con su código postal al 888777 para suscribirse a alertas de texto de seguridad pública locales a través de Nixle.

Siga a su policía local y al departamento de bomberos en las redes sociales. Sánchez dijo que es importante estar atento a la información oficial, incluso la del sitio web de Cal Fire. Utilice fuentes de información como Watch Duty o noticias locales. Gollner tiene una lista de recursos contra incendios forestales aquí. Google Maps también muestra los incendios forestales, lo que puede resultar útil para mantenerse informado antes de viajar.

Escuche a los funcionarios locales, pase lo que pase. “Si alguna vez el personal de emergencia le dice que evacue, hágalo. No espere”, dijo Gollner. Sánchez también dijo que debes “escuchar tu instinto”. Dijo que recientemente recibió una llamada telefónica de una familia que debatía si debía abandonar su casa mientras ardía un incendio forestal no muy lejos. No hubo orden oficial de evacuación, pero no se sentían seguros en casa. Sánchez aconsejó a la familia que confiaran en sus instintos.

Haga una planificación anticipada en caso de incendio u otro desastre. La guía de preparación de Cal Fire puede ayudarle a crear un kit de emergencia y hacer que el área alrededor de su casa sea menos propensa a incendiarse. Muchos de los consejos son útiles para otros desastres naturales. El Washington Post también tiene una guía sobre qué hacer antes, durante y después de un huracán que puede ayudarle con otros tipos de emergencias.

Las investigaciones también muestran que tener vínculos fuertes en su comunidad genera resiliencia personal cuando ocurre un desastre. Sánchez dijo que puede resultar aterrador imaginar todas las cosas terribles que podrían suceder. Dijo que, en cambio, podemos pensar en prepararnos para posibles emergencias como una forma de conseguir tranquilidad.