Vídeos demuestran que Alec Baldwin era ' imprudente ' con las armas, según la fiscalía de ‘Rust’

Los fiscales acusan a Alec Baldwin de conducta imprudente y "payasadas" con armas en el set de "Rust". (EFE/CJ Gunther)

Los fiscales tienen la intención de presentar pruebas en el juicio por el tiroteo de “Rust” el próximo mes que, según ellos, demuestran que Alec Baldwin fue “imprudente” y participó en “payasadas” con armas de fuego en los días y minutos finales antes de que una pistola de atrezzo se disparara en su mano, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

En una notificación a los abogados de Baldwin presentada el lunes 17 de junio, las fiscales de Nuevo México Kari T. Morrissey y Erlinda O. Johnson esbozaron vídeos filmados en el plató de “Rust” durante un período de 10 días antes de la muerte de Hutchins el 21 de octubre de 2021.

Las imágenes supuestamente muestran a Baldwin apuntando con un revólver de utilería y disparando una bala de fogueo a un miembro del equipo, usando un arma como puntero para dirigir a los miembros del equipo en el set, y FaceTiming con su familia durante el entrenamiento con armas de fuego, entre otros “comportamientos erráticos y agresivos”.

Los fiscales afirman que Alec Baldwin utilizó un arma como puntero para dirigir a los miembros del equipo en el set. (Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe/REUTERS)

Baldwin, que protagoniza y produce la película del oeste aún sin estrenar, ha negado todos los cargos e insistido en que no apretó el gatillo del arma. La nueva denuncia pinta un panorama muy distinto, acusando a Baldwin de poner el dedo en el gatillo del revólver en varias escenas que no lo requerían y de presionar a la armera Hannah Gutierrez-Reed -condenada a 18 meses de prisión por el tiroteo en abril- para que recargara el arma.

Antes de comenzar el rodaje, Baldwin “pidió que se le asignara el arma ‘más grande’ disponible”, señala el expediente.

La mayoría de los vídeos están bajo secreto judicial, aunque los fiscales publicaron un clip del 14 de octubre en el que se ve a Baldwin disparando una pistola de fogueo mientras los miembros del equipo se sitúan a varios metros de distancia y le graban con sus teléfonos. En el vídeo maldice: “Se me ha caído el sombrero. Hagámoslo otra vez”.

“Se trata de otro ejemplo del Sr. Baldwin haciendo payasadas con su pistola y disparándola cuando no se está rodando una escena y sin ningún otro propósito legítimo”, afirma la demanda.

La fiscalía de Nuevo México presentó vídeos filmados en el plató de "Rust" que muestran el comportamiento errático de Baldwin. (AP/Jae C. Hong)

Las imágenes obtenidas el día de la muerte de Hutchins, descritas en los documentos, muestran supuestamente a Baldwin haciendo caso omiso de las instrucciones sobre cómo manejar su arma de fuego y amartillándola a pesar de que no se le había pedido que lo hiciera. Los fiscales también afirman que una fotografía, captada minutos antes de que se realizara una llamada al 911 para informar del tiroteo, muestra a Baldwin “manipulando” su pistola de utilería.

La fiscalía también alega que, una vez reanudado el rodaje de “Rust” en Montana el año pasado, Baldwin insistió en que no se le exigiera seguir las recomendaciones de los expertos en seguridad del plató.

Baldwin, de 66 años, se ha declarado inocente del delito de homicidio involuntario y se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable.

El juicio, que está previsto que comience el 10 de julio, sigue a una avalancha de procedimientos penales y civiles a los que se ha enfrentado el actor ganador de un Emmy desde que un revólver Long Colt del 45 se le disparó en la mano durante un ensayo informal, matando a Hutchins, de 42 años, e hiriendo a Souza. Baldwin ha afirmado que apretó el martillo pero no el gatillo.

Los fiscales señalan que Baldwin pidió la pistola “más grande” disponible antes de comenzar el rodaje. (Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe/AP)

En marzo, Gutiérrez-Reed fue declarada culpable de homicidio involuntario. Durante el juicio, los fiscales la acusaron de negligencia, alegando que llevó munición real al plató y la cargó inadvertidamente en la pistola de Baldwin. Pero culparon a Baldwin por no darse cuenta de que la joven de 24 años “no estaba por la labor”.

Los fiscales acusaron por primera vez a Baldwin de homicidio involuntario en enero de 2023, pero desestimaron los cargos meses después “para llevar a cabo más investigaciones.” Luego, en enero, un gran jurado lo acusó, enumerando dos opciones para perseguir un cargo de homicidio involuntario.

El cargo principal afirma que el actor manejó negligentemente la pistola de utilería. Un cargo alternativo dice que Baldwin causó la muerte de Hutchins “con total desprecio o indiferencia por la seguridad de los demás”. En la presentación más reciente, los fiscales presentaron su decisión de retirar temporalmente los cargos como una muestra de buena fe mientras continuaba su investigación.

Los abogados que representan a Baldwin no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero anteriormente habían calificado los cargos contra él de “equivocados” y argumentado que Baldwin no era culpable porque se le dijo que el arma no estaba cargada con munición real.

(c) 2024, The Washington Post