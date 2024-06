Lo que los padres deben saber para proteger a sus hijos en una ola de calor

La prolongada ola de calor esta semana plantea importantes riesgos para la salud de los niños. (Shutterstock)

A medida que se vacían los colegios y se llenan las playas y los parques infantiles, la prolongada ola de calor que asola franjas del país esta semana plantea importantes riesgos para la salud de los niños, desde los recién nacidos que disfrutan de una siesta a la sombra hasta los adolescentes de más edad que practican deportes o trabajan en verano.

“Especialmente esta semana, que es la primera ola de calor del año, es cuando el riesgo puede ser mayor, porque nuestros cuerpos no están acostumbrados”, afirma Jane Gilbert, jefa de control del calor del condado de Miami-Dade.

Pero aunque el calor y la humedad serán intensos, hay formas de salir al aire libre sin peligro, según explicaron expertos en salud a The Washington Post. Beber mucha agua, hacer pausas para descansar y planificar las actividades en las horas más frescas del día pueden contribuir en gran medida a reducir los riesgos para la salud relacionados con el calor.

“Para los niños es muy saludable estar al aire libre”, afirma Gilbert. “No queremos desanimarles a que lo hagan”.

Los niños con afecciones como asma o diabetes tienen un mayor riesgo ante el calor extremo. (Shutterstock)

¿Todos los niños experimentan el estrés térmico de la misma manera?

Aunque el calor y la humedad extremos pueden estresar peligrosamente el organismo independientemente de la edad y el estado de salud, factores individuales como el nivel de hidratación, la forma física y el estado de aclimatación del niño -cuánto se ha adaptado a condiciones más calurosas y húmedas- influyen mucho en su respuesta al calor.

Un niño con asma pediátrica, diabetes o una afección cardiaca tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el calor; el calor también puede empeorar las afecciones, por ejemplo desencadenando ataques de asma y elevando la frecuencia cardiaca.

Incluso los niños “sanos” pueden sufrir un agotamiento o un golpe de calor, afirma Rebecca Stearns, Directora del Instituto Korey Stringer de la Universidad de Connecticut.

Stearns aconseja a los niños que quieran mantenerse activos durante los periodos de calor intenso que empiecen poco a poco a hacer ejercicio, ya que se tarda entre una y dos semanas en aclimatarse a las condiciones más calurosas. “Es de esperar que los niños mantengan un nivel general de forma física a lo largo del año”, dice Stearns. “No inicies un programa esta semana”.

Los expertos en salud sugieren beber mucha agua y hacer pausas para reducir los riesgos relacionados con el calor. (Getty Images)

¿Cuáles son los signos de alarma de un golpe de calor extremo?

El golpe de calor, una afección en la que el cuerpo no puede controlar su temperatura, puede ser mortal. Es importante reconocer los primeros síntomas, afirma Michelle Macy, médico de urgencias pediátricas del Hospital Infantil Lurie de Chicago.

Si los niños sienten náuseas, debilidad o mareos, o si tienen calambres, ya están avanzando hasta el punto en que están experimentando una enfermedad por calor y pueden necesitar atención de emergencia, dijo Macy. Los signos más graves pueden consistir en dolores de cabeza, pulso acelerado y pérdida del conocimiento.

Macy dijo que es importante escuchar a los niños si se quejan de los síntomas - y para modelar un buen comportamiento como un adulto por mantenerse hidratado, tomar descansos y usar protección solar. “Las situaciones que vemos en urgencias cuando los niños se pasan de la raya y necesitan ser hospitalizados son las mismas que las de los mayores, que dicen: ‘Aguanta, sé fuerte’”, explica.

¿Cuáles son los buenos protocolos de seguridad contra el calor para los niños en los campamentos de verano?

Los campamentos al aire libre y los campamentos para pernoctar deben contar con planes detallados de seguridad contra el calor y con personal formado que sepa estar atento a los calambres por calor, el agotamiento por calor y la insolación, y que sepa qué hacer en cada uno de esos casos. Los padres deben asegurarse de que los campamentos de sus hijos cuentan con personal formado en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el calor.

Los campamentos de verano deben contar con planes de seguridad contra el calor y personal capacitado. (Shutterstock)

Este verano, el campamento North Star de Poland Spring, Maine, ha trasladado las actividades físicas al aire libre a primera hora de la mañana. Los campistas practicarán deportes como el tenis y el fútbol a las 9:30 a.m. en lugar de a la 1:30 p.m., y es posible que haya más descansos para beber agua, más tiempo para nadar y más actividades bajo techo, según el copropietario Steven Bernstein, que ha dirigido campamentos residenciales y diurnos durante más de 20 años.

“Definitivamente siento que esto es algo que o va a seguir igual o va a empeorar”, dijo Bernstein. “No es nada que podamos controlar, pero es algo para lo que tenemos que prepararnos y seguiremos haciéndolo”.

¿Cuánto tiempo están seguros los bebés en condiciones de calor extremo?

Según Alison Tothy, especialista en medicina pediátrica de urgencias del Hospital Infantil Comer de la Universidad de Chicago, los niños pequeños corren riesgos adicionales en las olas de calor y necesitan mucha atención. “Los más pequeños no siempre pueden decir que están fatigados, que se están recalentando o que no se sienten bien, sobre todo los niños pequeños y los bebés”, explica Tothy.

Los niños pequeños deben tener suficiente ventilación alrededor de su cochecito, si van en uno, y deben mantenerse a la sombra con límites estrictos de exposición directa al sol. Si tienen más de 6 meses, deben llevar ropa de color claro que les proteja del sol o crema solar de amplio espectro.

Los bebés no sudan como los niños mayores, pero se sienten húmedos y calientes si sufren un golpe de calor. (Shutterstock)

“Si están de mal humor cuando no deberían estarlo, tienen dolor abdominal o no quieren comer ni beber -comportamiento inusual- y han estado al aire libre durante mucho tiempo, podría tratarse de un golpe de calor”, explica Tothy.

Los bebés no sudan como los niños mayores, pero se sienten húmedos y calientes si sufren un golpe de calor. Las mejillas sonrojadas y el aspecto aturdido son otros signos reveladores de que el niño debe ser examinado por un médico.

Los lactantes muy pequeños que no pueden hidratarse con agua deben aumentar el consumo de leche materna o de formula. Los niños pequeños no llevan encima una botella de agua como los mayores, por lo que Tothy recomienda a los padres que utilicen tazas para sorber y pajitas para facilitar la hidratación de los más pequeños.

¿Puede mi hijo practicar deporte con seguridad cuando el calor y la humedad son intensos?

Los niños deben tener especial cuidado si se esfuerzan en condiciones que podrían ser peligrosas, afirma Stearns. Antes de hacer ejercicio, los deportistas pueden intentar “preenfriarse” -beber líquidos fríos, descansar en ambientes con aire acondicionado, llevar dispositivos como un chaleco refrigerante- para bajar la temperatura de la piel y del núcleo del cuerpo.

Los niños también deben hacer pausas regulares y más largas en mitad de la actividad, ponerse a la sombra cuando sea posible y beber agua. Para determinar el nivel de riesgo de la actividad en condiciones intensas, Stearns y otros expertos aconsejan comprobar la temperatura del globo húmedo (WBGT), una medida del estrés térmico.

Para realizar deportes en calor extremo, los niños deben tomar precauciones como beber líquidos fríos antes de la actividad y hacer pausas frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Utilizamos la WBGT porque es una métrica muy predictiva de las enfermedades causadas por el calor, y es más precisa que el índice de calor”, afirma Stearns.

Organizaciones como la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Enseñanza Secundaria utilizan una tabla común que divide Estados Unidos en tres regiones climáticas geográficas y que proporciona directrices para las proporciones de trabajo-descanso (y cuándo cancelar la actividad por completo) en función del WBGT de la región.

Stearns dijo que los padres y entrenadores pueden utilizar aplicaciones móviles para encontrar el WBGT local y calcular otras métricas como la pérdida de líquidos.

¿Corren los niños riesgo de sufrir calor extremo mientras están dentro de casa?

Todos los expertos coinciden: los coches son la mayor amenaza para los niños en verano. “El principal peligro es que los niños se queden en un coche caliente”, afirma Macy. “Incluso en los días más frescos, cuando los coches están en una zona expuesta al sol, el calor puede subir 11 grados Celsius en 10 minutos. Eso significa que, en un día de 27 grados, ese coche está a 38 grados dentro”.

En resumen: Nunca dejes a un niño en un coche en verano, ni siquiera con las ventanillas abiertas.

Nunca deje a un niño en un carro en verano, ni siquiera con las ventanillas abiertas. (Getty Images)

Para quienes no tengan aire acondicionado o ventilación en casa, Macy aconseja ir a las bibliotecas locales o pasear por un centro comercial cubierto durante el día, si es posible; por la noche, abrir las ventanas para que circule el aire. Los ventiladores, los trapos frescos y los baños fríos son buenos para proporcionar cierto alivio en cualquier momento del día.

Cuando el tiempo es sofocante, surge la tentación de engullir cualquier bebida fría, pero, según Macy, no todas las fuentes de hidratación son iguales. “Hace años, no había tantas bebidas energéticas ni tantas bebidas con cafeína o azúcar por las que los niños se volvían locos”, añade.

Aunque desaconseja todas las bebidas azucaradas por motivos de salud, Macy advirtió especialmente que las bebidas con cafeína tienen un efecto diurético. “Las cosas que tienen cafeína harán que tus riñones eliminen más agua y te deshidratarán más”, dijo.

Una forma fácil de saber si te estás hidratando adecuadamente: Comprueba el inodoro. “Si notas que tu orina no es clara o de color amarillo claro y se está volviendo de tonos más oscuros”, dijo Macy, “eso es una señal de que no te has estado manteniendo al día con la hidratación”.

(c) 2024 , The Washington Post