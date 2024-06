¿Cansado de las estafas? Deja de responder el teléfono

Las estafas telefónicas son el segundo método de fraude más común reportado a la FTC, después del correo electrónico. (Freepik)

La primera regla para evitar llamadas fraudulentas es no contestar números desconocidos, e incluso algunos conocidos.

¿Curioso? ¿Aburrido? ¿Preocupado de que sea una emergencia? Espera el minuto adicional que tarda la llamada en ir al buzón de voz y luego decide si es legítima.

Desafortunadamente, cada año cientos de miles de personas en los Estados Unidos ignoran esa regla de oro o son engañados para contestar. Según la Comisión Federal de Comercio, las personas perdieron USD 851 millones en estafas telefónicas en 2023. Después del correo electrónico, las estafas telefónicas son el método de fraude más común reportado a la FTC.

Anatomía de una llamada fraudulenta

He estado rompiendo la regla yo mismo recientemente, por curiosidad profesional y, sí, aburrimiento. La más reciente fue el tipo de estafa común que podría hacer dudar a cualquiera. La persona que llamó afirmó ser de una empresa de sonido genérico que quería enviarme un documento urgente. Desglosé algunas de sus técnicas:

Usaron un número que no estaba marcado como fraude o telemarketing por las funciones integradas en mi teléfono o por mi proveedor. Tenía un código de área de los Estados Unidos y no aparecía en una búsqueda en Google.

Proporcionaron un número de teléfono diferente y un número de referencia para que les devolviera la llamada. Esto es una estrategia para ganar confianza y retrasa el momento en que piden algo que levantaría sospechas.

Tenían suficiente información personal sobre mi familia para disipar cualquier preocupación de ser un objetivo al azar. Gracias a los constantes hackeos y filtraciones, la mayoría de las personas tienen suficientes datos personales que pueden ser comprados por estafadores.

La persona que llamó dijo que estaba relacionado con una queja legal, en un intento de provocarme pánico. Cuantas más preguntas hacía, más se agitaba la persona, incluso haciendo amenazas veladas.

Eventualmente, molesté tanto a la persona que me colgó (no es la primera vez). Aquí está lo que todos podemos aprender para evitar perder dinero y tiempo en estafas telefónicas.

Los estafadores utilizan suplantación de identidad para que las llamadas parezcan venir de empresas reales o personas conocidas. (Getty Images)

Aprende a no contestar tu teléfono

Resiste la tentación de contestar esa llamada a menos que sea una persona o negocio pequeño que conozcas personalmente y esté guardado en tus contactos. Esto aplica a números desconocidos, números locales y empresas u organizaciones grandes reconocibles.

“El panorama está tan en contra del consumidor cuando respondes este tipo de llamadas telefónicas”, dijo Michael Jabbara, vicepresidente senior de servicios globales de fraude de Visa. “No me pondría en esa posición, punto”.

Tu primera defensa es la aplicación de contactos de tu teléfono. Ya que solo debes contestar llamadas de personas y negocios con los que tratas regularmente, asegúrate de guardarlos en la aplicación de contactos integrada en tu teléfono. A continuación, activa la configuración que envía todas las demás llamadas directamente al buzón de voz.

En un iPhone, ve a Configuración → Teléfono → Silenciar llamantes desconocidos. En un dispositivo Android, ve a la aplicación de Teléfono → botón de menú → Configuración. La mayoría de los teléfonos tendrán opciones para bloquear números y protección de identificación/ caller ID contra spam.

“Pero mi identificación de llamada dice que es Chase Bank. Claramente, necesito contestar”, podrías decir.

No, aún no debes contestar. Los estafadores han logrado comprometer la identificación de llamadas, haciéndola poco fiable. Usan una tecnología llamada suplantación de identidad, que hace que las llamadas parezcan venir de empresas reales, tu código de área e incluso personas específicas que conoces. En algunos casos, pueden imitar los números de personas que conoces o tu propio número.

Los estafadores están probando herramientas de IA para clonar voces, pero los expertos dicen que estas aún son solo una pequeña cantidad de estafas. Si te preocupa, establece una contraseña con los miembros de tu familia que pueda usarse para confirmar su identidad.

Configure su teléfono para enviar todas las llamadas desconocidas directamente al buzón de voz y evite riesgos. (Igor Stevanovic/Getty Images)

Entonces, has contestado el teléfono de todos modos

Bueno, lo intenté. Digamos que contestaste el teléfono a pesar de las advertencias. ¿Ahora qué haces?

La mayoría de las personas creen que son lo suficientemente inteligentes para burlar al estafador, pero los criminales al otro lado de la línea suelen contar con eso.

“No sobrestimes tu capacidad para ser más astuto que los defraudadores. Este es su trabajo. Se ganan la vida haciendo esto; están muy motivados para ser buenos en este trabajo”, dijo Jabbara.

Escucha los pedidos: Si aún no lo has hecho, memorizas las señales de alerta. Si piden dinero, información personal o información de inicio de sesión, es una estafa.

Haz tus propias preguntas: Puedes hacer preguntas para tratar de confirmar su legitimidad. Si afirman ser de una empresa que no conoces, pide la ubicación y la dirección. Ten en cuenta que pueden mentir fácilmente. Son estafadores, no hay juramento o ley que les exija responderte con la verdad.

No des nada: Incluso si tu cuenta fue hackeada y alguien compró USD 90,000 en zapatillas, tu tarjeta de crédito no te pedirá que confirmes tu contraseña, dirección u otra información sensible.

Diles que los contactarás por separado: Dile a la persona que llamarás e investigarás por tu cuenta. Si necesitan darte información, diles que la envíen por correo, pero no proporciones una dirección. Una organización real, como un cobrador de deudas, ya la tendrá, dijo Amy Nofziger, directora de apoyo a víctimas de fraude de AARP. Si insisten, termina la llamada.

“La mayoría de las empresas legítimas que te necesitan te darán la forma segura de obtener la información que necesitas”, dijo Nofziger.

La primera regla para evitar llamadas fraudulentas es no contestar números desconocidos e incluso algunos conocidos.

Cuelga ahora

Tan pronto como tengas la más mínima duda o preocupación sobre una llamada, termina la llamada. No te preocupes por ser educado o perderte algo importante. Cualquier cosa legítima - una tarjeta de crédito robada, entrega de paquetes, deuda pendiente - puede confirmarse contactando directamente a las empresas.

“No confíes y luego verifiques. Verifica y luego confía”, dijo Nofziger.

Si la persona que llamó dijo que era de una gran empresa o banco, usa canales confiables a los que puedas acceder directamente, dijo Jabbara. Si alguien dice ser de Visa, por ejemplo, saca tu tarjeta de tu cartera y llama al número en la parte posterior. También puedes abrir la aplicación móvil en tu teléfono y buscar alertas o información de contacto allí.

Evita buscar en Google una empresa para encontrar el número de atención al cliente, ya que las estafas pueden usar SEO para posicionar números falsos en los primeros resultados e incluso páginas web falsas convincentes.

No solo cuides de ti mismo, habla con otras personas en tu vida que puedan ser víctimas de una estafa. Ofrécete a ayudarlos a investigar o activar configuraciones que minimicen el riesgo.

