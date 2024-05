Al Pentágono le preocupa que su principal lanzador de satélites no pueda seguir el ritmo

Satélites de seguridad nacional esperan en tierra por retrasos en el lanzamiento de Vulcan. (REUTERS/Joe Skipper)

Al Pentágono le preocupa cada vez más que United Launch Alliance, uno de sus socios clave en el lanzamiento de satélites de seguridad nacional al espacio, no pueda satisfacer sus necesidades para contrarrestar a China y construir su arsenal en órbita con un nuevo cohete que ULA lleva años desarrollando.

En una carta enviada el viernes a los jefes de las divisiones espaciales de Boeing y Lockheed Martin, el subsecretario de la Fuerza Aérea, Frank Calvelli, utilizó términos inusualmente contundentes para decir que estaba cada vez más “preocupado” por el desarrollo del cohete Vulcan, que el Pentágono pretende utilizar para lanzar cargas útiles críticas para la seguridad nacional, pero que se ha retrasado durante años.

ULA, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, se creó hace casi 20 años para proporcionar al Departamento de Defensa un “acceso garantizado” al espacio.

“Estoy cada vez más preocupado por la capacidad de ULA para ampliar la fabricación de su cohete Vulcan y su cadencia de lanzamiento para satisfacer nuestras necesidades”, escribió en la carta, una copia de la cual fue obtenida por The Washington Post. “Actualmente, hay capacidad de satélites militares sentada en tierra debido a los retrasos de Vulcan”.

Y añadía: “Como propietarios de ULA, y dada la destreza de fabricación de las corporaciones Boeing y Lockheed Martin, les recomiendo que trabajen juntos durante los próximos 90 días para completar una revisión independiente de la capacidad de la compañía para escalar su cadencia de lanzamiento para cumplir con sus actuales” requisitos contractuales.

ULA lanzó el cohete Vulcan por primera vez a principios de este año y necesita hacerlo volar una segunda vez para obtener la certificación del Pentágono que le permita empezar a volar en misiones de seguridad nacional e inteligencia. ULA espera que el segundo lanzamiento de certificación se produzca a finales de este año.

En un principio, ULA se adjudicó el 60% de las cargas útiles de seguridad nacional del Pentágono en el marco del contrato actual, conocido como Fase 2. SpaceX se adjudicó el resto de las cargas útiles. SpaceX se adjudicó el 40% restante, pero ha estado volando su cohete reutilizable Falcon 9 a un ritmo mucho mayor. ULA lanzó sólo tres cohetes el año pasado, en su transición a Vulcan; SpaceX lanzó casi 100, sobre todo para poner en marcha su constelación de satélites de Internet Starlink. Ambas compiten ahora por la próxima ronda de contratos del Pentágono, una adquisición altamente competitiva valorada en miles de millones de dólares a lo largo de varios años.

Se dice que ULA está en venta y que Blue Origin es uno de los pretendientes.

Vulcan, el nuevo cohete en desarrollo por ULA, central en la estrategia espacial de defensa. (REUTERS/Steve Nesius)

Además de su contrato con el Pentágono, ULA se ha comprometido a realizar 38 lanzamientos de la constelación de satélites de Internet Kuiper de Amazon en los próximos años, un ritmo que exigiría a ULA aumentar su ritmo de vuelos muy por encima de lo que normalmente ha conseguido.

Eso, escribió Calvelli, suscita su preocupación. Sólo para cumplir su compromiso con el Pentágono, la empresa debe lanzar 25 misiones de seguridad nacional para finales de 2027. En total, ULA ha dicho que ha vendido 70 lanzamientos con Vulcan. Pero en los últimos cinco años, señaló Calvelli en su carta, la compañía ha tenido “una cadencia media de lanzamiento de menos de seis lanzamientos al año”.

Calvelli no dijo en la carta cuáles eran sus preocupaciones específicas sobre el desarrollo del cohete, y declinó hacer comentarios para este reportaje. Pero en la carta citaba la necesidad del Pentágono de actuar con rapidez en el ámbito espacial, ya que los adversarios están desarrollando sus capacidades en este campo.

“Estados Unidos sigue enfrentándose a un competidor estratégico sin precedentes en China, y nuestro entorno espacial sigue siendo cada vez más disputado, congestionado y competitivo”, escribió. “Hemos asistido a un crecimiento exponencial de la actividad en el espacio, incluidas las amenazas contraespaciales, y nuestros adversarios tratarían de negarnos la ventaja que obtenemos del espacio durante un conflicto potencial”.

Como ejecutivo de adquisiciones espaciales del Ejército del Aire, dijo que está “centrado en impulsar la velocidad en nuestras adquisiciones y entregar los programas en coste y plazo para transformar nuestra arquitectura.”

En una declaración a The Washington Post, ULA dijo que sus “ampliaciones de la fábrica y el sitio de lanzamiento se han completado o están en camino de apoyar las necesidades de nuestros clientes con cerca de 30 vehículos de lanzamiento en flujo en la fábrica de cohetes en Decatur, Alabama.”

El año pasado, el consejero delegado de ULA, Tory Bruno, dijo en una entrevista que el acuerdo con Amazon permitiría a la empresa aumentar su ritmo de vuelos a entre 20 y 25 al año y que para alcanzar esa cadencia estaba contratando a “varios cientos” de empleados más. Cuanto más a menudo vuele Vulcan, dijo, más eficiente será la empresa.

“Vulcan es mucho menos caro” que el cohete Atlas V que vuela actualmente la ULA, dijo Bruno, añadiendo que la empresa tiene la intención de reutilizar los motores. “A medida que aumenta la tasa de vuelos, hay economías de escala, por lo que se abarata con el tiempo. Y, por supuesto, se introduce la reutilización, por lo que es más barato. Cada vez es más competitivo”.

ULA enfrenta demoras en lanzamientos, afectando la capacidad del Pentágono en el espacio. (REUTERS/Joe Skipper)

En un comunicado, Lockheed afirmó que “no hay que subestimar el ritmo y la gravedad de las amenazas a las que se enfrentan nuestros clientes, y con nuestro socio en la empresa conjunta ULA, Boeing, estamos comprometidos a proporcionar capacidades de lanzamiento fiables y rápidas para satisfacer las demandas de las misiones de nuestros clientes”. Estamos revisando la petición del Sr. Calvelli y trabajaremos juntos para abordarla con urgencia.”

Boeing dijo en un comunicado: “Nos estamos poniendo más en pie de guerra para adelantarnos a la amenaza, y una cadencia de lanzamiento más rápida y fiable es fundamental para satisfacer esa necesidad.” También dijo que trabajaría para responder a las preocupaciones de Calvelli.

ULA decidió retirar finalmente su cohete Atlas V tras las preocupaciones del Pentágono y el Congreso por depender de un motor de fabricación rusa, el RD-180. En 2014, la empresa se asoció con Blue Origin, de Jeff Bezos, para suministrar sus motores BE-4 a Vulcan. Sin embargo, la entrega de esos motores se retrasó durante años, una de las razones por las que el primer vuelo de Vulcan no tuvo lugar hasta principios de este año. (Bezos es propietario de The Washington Post).

En un testimonio preparado ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes a principios de este mes, Calvelli escribió que el Pentágono necesita que Blue Origin acelere drásticamente la producción de los motores para permitir que Vulcan cumpla sus requisitos de seguridad nacional. Blue Origin también pretende empezar a volar este año su cohete New Glenn, propulsado por siete motores BE-4. Blue Origin también pretende lanzar satélites para el Pentágono.

“Blue Origin necesita ampliar su producción de motores BE-4″, escribió. “Estamos pendientes de si estas dos empresas pueden escalar para satisfacer nuestras necesidades”.

Calvelli dirigió su carta a Kay Sears, que supervisa la división de Espacio, Inteligencia y Sistemas de Armas de Boeing, y a Robert Lightfoot, presidente de la división espacial de Lockheed Martin. Bruno, CEO de ULA, recibió una copia.

Durante años, ULA fue el único proveedor de lanzamientos del Pentágono. Entonces, en 2014, SpaceX, la empresa espacial fundada por Elon Musk, demandó a las Fuerzas Aéreas, argumentando que debería tener derecho a competir por los contratos de lanzamiento.

Las partes llegaron a un acuerdo en 2015. Desde entonces, SpaceX ha volado en múltiples misiones para el Pentágono, obligando a ULA a competir contra un competidor ágil y enérgico que ha puesto patas arriba el sector lanzando varias veces al mes.

En los últimos años, la Fuerza Espacial estadounidense ha manifestado su deseo de aprovechar las capacidades procedentes del creciente sector espacial comercial, que está innovando más rápidamente que el gobierno. Recientemente, publicó una estrategia espacial comercial que decía que trataría de evitar “la dependencia excesiva de un único proveedor o solución”.

La competencia es clave, han subrayado repetidamente los funcionarios del Pentágono, para reducir costes e impulsar la fiabilidad, y el departamento ha mantenido que necesita múltiples proveedores de cohetes para poner sus activos en órbita.

“El lanzamiento es fundamental para nuestra capacidad de transformar nuestra arquitectura espacial”, escribió Calvelli. “Contamos con Boeing, Lockheed Martin y el equipo de ULA para tener éxito en llevar capacidades críticas al espacio para nuestros combatientes”.

(*) The Washington Post

(*) Christian Davenport cubre la NASA y la industria espacial para la sección financiera de The Washington Post. Se incorporó a The Post en 2000 y ha trabajado como redactor en la sección de Metro y como reportero de asuntos militares. Es autor de “The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos” (PublicAffairs, 2018).