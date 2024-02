Inteligencia Artificial: las herramientas alojadas en su smartphone a las que le puede sacar mejor provecho

Las empresas de tecnología lideradas por Google y Samsung están incorporando funciones de inteligencia artificial (IA) en sus smartphones para ofrecer características mejoradas como edición de fotos y personalización de mensajes. (Getty Images)

Cada año, como un reloj, algunas de las mayores empresas del mundo lanzan nuevos teléfonos por los que esperan que usted desembolse cientos de dólares. Y cada vez más, se apoyan en un nuevo ángulo para que usted piense en actualizarse: la inteligencia artificial (IA).

Los smartphones de Google y Samsung incorporan funciones que le ayudan a hojear grandes cantidades de texto, ajustar el sonido de sus mensajes y hacer que sus fotos sean más atractivas. Mientras tanto, Apple se apresura a crear herramientas y funciones de inteligencia artificial que espera incluir en una próxima versión de su software iOS, que se lanzará junto con los nuevos iPhones de la compañía a finales de este año.

Pero aquí está la verdadera cuestión: ¿Cuántas de las herramientas de inteligencia artificial integradas en los teléfonos son realmente útiles? Es difícil saberlo: Todo depende del uso que usted le de a su teléfono y de lo que usted personalmente perciba como útil. Para ayudarlo, aquí tiene una breve guía de las funciones de IA más comunes en los teléfonos actuales, para que pueda decidir con cuáles le merece la pena vivir.

Editar sus fotos

Durante años, los fabricantes de smartphones han trabajado para que las fotos que salen de los diminutos sensores de las cámaras que utilizan se vean mejor de lo que deberían. Ahora, también nos dan las herramientas para revisar más fácilmente esas imágenes.

Apple planea integrar herramientas de IA en su próxima actualización de iOS, que acompañará el lanzamiento de sus nuevos iPhones este año. (Freepik)

Estas son las más básicas: los teléfonos de Google y Samsung ahora permiten cambiar el tamaño, mover o borrar personas y objetos dentro de las fotos que ha tomado. Una vez hecho esto, los teléfonos se apoyan en la IA generativa para rellenar los huecos visuales que quedan... y ya está. Es como hacer un poco de Photoshop, pero el trabajo duro ya está hecho. Y para bien o para mal, hay límites a lo que puede hacer.

No puede utilizar esas herramientas integradas para generar personas, objetos o añadidos más fantásticos que no formaban parte de la imagen original, como se puede hacer con otras herramientas de creación de imágenes con IA. Además, los resultados no suelen resistir un escrutinio serio: no es difícil ver lugares en los que los pequeños detalles no están alineados, o zonas que parecen borrosas porque la IA no ha podido rellenar de forma convincente un hueco donde antes había un objeto.

Lo que es potencialmente más inquietante son herramientas como Best Take de Google para sus teléfonos Pixel, que brindan la oportunidad de seleccionar expresiones específicas para las caras de las personas en una imagen si ha tomado un montón de fotos seguidas. A algunos no les importa, mientras que a otros les parece un poco alejado de la realidad. En cualquier caso, la próxima vez que compre un teléfono, sus fotos recibirán mucha atención de la IA.

Ajustar el tono

Los mensajes a su jefe probablemente no deberían sonar como los mensajes a sus amigos, y viceversa. Las herramientas Chat Assist de Samsung y Magic Compose de Google utilizan IA generativa para intentar ajustar el lenguaje de sus mensajes y hacerlos más agradables.

La implementación de IA en dispositivos móviles permite una gama de funciones avanzadas, desde ajustar fotografías hasta modificar el tono de los mensajes. (Freepik)

¿El truco? Magic Compose de Google sólo funciona en la aplicación Mensajes, lo que significa que no puedes utilizarla para enviar correos electrónicos o, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. (Una herramienta similar para Gmail y el navegador web Chrome, llamada Help Me Write, aún no está disponible de forma generalizada).

Quienes compren teléfonos Galaxy S24, por su parte, pueden utilizar la versión de Samsung de esta función dondequiera que escriban texto para cambiar entre variaciones profesionales, informales, educadas e incluso llenas de emoji de su mensaje original.

¿Qué puedo decir? Funciona, aunque no me imagino utilizándola con regularidad. Y en cierto modo, la herramienta Chat Assist de Samsung retrocede cuando más se necesita. En unos cuantos correos de prueba en los que utilicé algunas palabrotas muy suaves para aludir al estrés laboral (ficticio), el Asistente de Chat de Samsung se negó a ayudar alegando que los mensajes contenían “lenguaje inapropiado”.

Transcribir sus grabaciones

Las aplicaciones de grabación de voz integradas en los Pixel de Google y en los últimos teléfonos de Samsung no se limitan a grabar audio, sino que convierten esas grabaciones en transcripciones completas. En teoría, esto debería liberarlo de tener que tomar tantas notas mientras estás en una reunión o una conferencia. Y, en general, estas herramientas funcionan bastante bien: al cabo de unos segundos, producen lecturas legibles, aunque a veces torpes, de lo que usted acaba de oír.

La eficacia y utilidad de estas herramientas de IA dependen en gran medida del uso que cada usuario le dé a su smartphone y de sus preferencias personales. (Archivo)

Si lo único que necesita es una especie de borrador para acompañar sus grabaciones, estas herramientas de transcripción automática pueden ser realmente útiles. Son capaces de distinguir entre varios interlocutores, lo que resulta muy útil para repasar una conversación más tarde y la versión de Google incluso le ofrece una transcripción en directo, lo que puede ser útil si usted es de los que siempre tienen los subtítulos puestos.

Pero tanto si utiliza un teléfono de Google como uno de Samsung, las transcripciones resultantes suelen necesitar un poco de limpieza, lo que significa que tendrá que hacer un poco de trabajo extra antes de copiar y pegar los resultados en algo importante.

Resumir lo que ve

¿Quién de nosotros no ha entrado alguna vez en una página de Wikipedia, en un artículo o en una receta que tarda demasiado en ir al grano? Siempre que usted utilice el navegador Chrome, los teléfonos Pixel de Google pueden escanear esas largas páginas web y acortarlas en una serie de resúmenes de alto nivel para darle lo esencial.

Lamentablemente, los resúmenes de Google son a menudo demasiado someros para resultar satisfactorios. Los teléfonos de Samsung pueden resumir sus notas y las transcripciones de sus grabaciones, pero sólo resumirán lo que encuentre en la web si usted utiliza su navegador casero. Sinceramente, eso puede merecer la pena: La calidad de sus resúmenes es mucho mejor que la de los de Google. (Incluso tiene la opción de cambiar a una versión más detallada del resumen de la IA, algo que Google no ofrece en absoluto).

La evolución de la IA en los teléfonos inteligentes destaca la constante búsqueda de la industria por innovar y ofrecer nuevas razones para actualizar los dispositivos. (Freepik)

Ambas versiones de estas herramientas de resumen vienen con una advertencia notable, también: No pueden resumir artículos de sitios web de pago, entre los que se encuentran casi todos los periódicos importantes de Estados Unidos

¿Me costará algo utilizarlos?

Las herramientas de inteligencia artificial de Samsung son gratuitas por ahora, pero una pequeña nota a pie de página en su sitio web sugiere que la empresa podría llegar a cobrar a los clientes por utilizarlas. Aún no es un hecho, pero Samsung tampoco lo descarta.

“Estamos comprometidos a hacer que las funciones de Galaxy AI estén disponibles para el mayor número posible de nuestros usuarios”, dijo un portavoz en un comunicado. “No vamos a considerar ningún cambio en esa dirección antes de finales de 2025″.

Google, por su parte, ya hace que algunas de sus funciones impulsadas por IA sean exclusivas de ciertos dispositivos. (Por ejemplo: Una herramienta Video Boost para mejorar el aspecto de las grabaciones solo está disponible en los teléfonos Pixel 8 Pro de gama alta de la compañía).

Los dispositivos de Google y Samsung, por ejemplo, ahora pueden redimensionar, mover o eliminar elementos dentro de las imágenes capturadas, utilizando IA generativa para llenar los espacios vacíos resultantes. (REUTERS/Caitlin Ochs)

En el pasado, Google ha hecho versiones experimentales de algunas herramientas de IA -como la función Magic Compose- disponibles solo para personas que pagan por el servicio de suscripción Google One de la compañía.

Y más recientemente, Google empezó a cobrar por el acceso a su último chatbot de IA. Por el momento, sin embargo, la empresa no ha dicho nada sobre la posibilidad de poner futuras funciones de AI detrás de un muro de pago. Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(c) 2024 , The Washington Post